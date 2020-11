Mostecká radnice představila své záměry na příští rok. Na seznamu investic jsou desítky projektů za stovky milionů.

Město Most pohledem přes jezero Most | Foto: Deník/Martin Vokurka

Modernější budovy, upravenější veřejná prostranství i kvalitnější služby. Město Most hodlá v příštím roce investovat přes tři sta milionů korun do různých rekonstrukcí a do lepšího servisu pro lidi. Vyplývá to ze zveřejněného návrhu městského rozpočtu, o kterém by mělo zastupitelstvo hlasovat v prosinci. Hotový je i střednědobý výhled hospodaření Mostu na léta 2022 až 2024.