„Počet nakažených stále roste a dostat se z této vážné situace můžeme jen společnými silami. S ohledem na ochranu zdraví obyvatel a povinnost nošení respirátorů jsme zajistili nákup respirátorů pro všechny seniory nad 65 let,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Respirátory se budou vydávat v pondělí od 12 do 15 hodin a od úterý do pátku od 8 do 12 hodin. Seniorům, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních či jiných důvodů, může respirátory vyzvednout blízký člověk nebo rodinný příslušník. "Prokázat se však musí občanským průkazem či mít s sebou jméno, příjmení a datum narození osoby," upozornila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Město také reagovalo na nová vládní opatření platná od pondělí 1. března, kdy se omezí pohyb. Uzavřeny budou dětská hřiště a sportoviště v parku Šibeník, rekreačních areálech na Matyldě a Benediktu či dětské hřiště u jezera Most. Jinak zůstávají areály otevřeny pro procházky či sport. Nadále zůstávají uzavřeny též všechny sportoviště u základních škol.

Provoz MHD v Mostě zůstává beze změn. Ve vozidlech MHD budou automaticky otevírány dveře a všechny vozy jsou pravidelně dezinfikovány. Provoz úředních hodin na magistrátu bude zachován, ale bude jen pro předem objednané klienty. Úřední dny jsou pondělí a středa od 8 do 17 hodin a úterý a čtvrtek od 8 do 14 hodin. Hlavní vstup do budovy úřadu bude uzavřen. Před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat. Vyřídit lze též neodkladné úřední záležitosti.

Přeprava pro seniory a zdravotně hendikepované Taxík Maxík zůstává v provozu. Od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Službu je možné objednat si na telefonním čísle 778 767 676. Zůstává otevřeno výdejní okénko v městské knihovně. Otevřené bude v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin. Knihy si lze objednat prostřednictvím online katalogu knihovny, případně telefonicky na tel. č. 476 768 810.

Od 1. března budou uzavřené všechny školy, jesle, mateřské školy i dětské skupiny. Pro děti zaměstnanců v první linii a další vybrané profese je vyčleněna mateřská škola v ulici A. Sochora (kapacita 90 míst) a 7. ZŠ v ulici J. Arbesa (kapacita 60 míst). Provozní doba je od 6 do 16.30 hodin.



V zastavěném území venku vždy povinná alespoň chirurgická rouška, mimo zastavěné území při setkání dvou osob (na méně než dva metry) v MHD nebo obchodech povinné respirátory, nelze je již nahradit dvěma rouškami. Zakázané jsou všechny vyrobené látkové roušky.