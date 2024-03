„Já se bojím, že pojede nějaké auto a že mě zajede,“ vysvětluje, proč sama raději chodí na opačnou stranu ulice oklikou, po přechodu na křižovatce u Centralu. Připouští ale, že i ona by uvítala zkratku - nový, bližší přechod mezi obchodním domem a zastávkami MHD za silnicí. Krátce poté přechází napříč Budovatelkou mimo přechod desítka dalších lidí, a to ještě není dopravní špička. Každý den si takhle zkracují cestu odhadem stovky lidí. Je to už řadu let místní kolorit.

Třída Budovatelů je nejdůležitější ulicí v Mostě. Tato osa města však s trochou nadsázky občas připomíná džungli, kde každá bytost zápasí o životní prostor. „Vidíte ho!“ řekne na autobusové zastávce u Centralu 74letá Emílie. Holí ukazuje na jednoho dědečka, který vstupuje autům do silnice, cupitá přes jízdní pruh k zábradlí a po vyšlapaném trávníku podél kolejí dojde na tramvajovou zastávku. „To je špatně,“ dodá babička, které svévolné pronikání do vozovky a trati nerada vidí.

Tento důležitý materiál, jenž může významně ovlivnit pohyb lidí v celém městě, ve čtvrtek 29. února jednohlasně schválilo zastupitelstvo. Je to skoro román. Má 144 stran, ale místo fikce líčí reálnou situaci v Mostě s návrhy na odstranění závad. „Je to velmi obsáhlý materiál a je v něm obrovský kus práce a úsilí,“ sdělil náměstek primátora Václav Zahradníček (ProMOST).

Navzdory mnoha zjištěným nedostatkům má Most podle koncepce celkově nadstandardní stav komunikací ve srovnání s většinou měst v ČR. Cílem tvůrců dokumentu nebylo jen vyhledat v ulicích chyby, ale uznat kvalitu velké části cest, najít rezervu v údržbě a doporučit zlepšení podle priorit. Většina návrhů se má realizovat do čtyř let. „Je žádoucí zvýhodňovat pěší, cyklisty a MHD,“ píše se v koncepci, kde jsou tato slova pro zdůraznění významu vytučněna a ještě podržena. Chodec má být ve městě preferován před auty i s ohledem na snižování uhlíkové stopy.

Chůze totiž tvoří třetinu dopravního výkonu v Mostě a pokles této hodnoty by znamenal zhoršení životního prostředí. S tím souvisí i urbanismus. Zatímco řidiči aut volí co nejrychlejší a nejplynulejší cestu, chodci volí co nejkratší trasu, což by mělo posílit poptávku po kvalitních úpravách veřejného prostranství.

Koncepci, doplněnou o podněty stovek obyvatel, vytvářel několik let tým radničního odboru správních činností, který hodně času trávil v terénu. „S kolegy jsme prošli v podstatě veškeré komunikace pro pěší na území města. Všechny byly zkontrolovány s ohledem na jejich bezbariérovost a technický stav. V návaznosti na to jsme prověřovali jednotlivé přechody pro chodce, kde jsme se zaměřili i na vodorovné dopravní značení,“ řekl vedoucí odboru a tajemník komise dopravní Vojtěch Brzoň.

Radnice předtím čelila kritice obyvatel, že řada značení na přechodech není v dobrém stavu. Úřad města výtky uznal a vše analyzoval. Díky koncepci byly podle Brzoně všechny přechody jednoznačně identifikovány a značení bude v nadcházejících letech postupně opraveno. V Mostě je kolem pěti set přechodů, z toho většina je v nevyhovujícím stavu hlavně kvůli chybějícímu vodorovnému dopravnímu značení, absenci osvětlení či vysoké obrubě.

Data shromážděná při podrobném průzkumu byla zanesena i s fotodokumentací do radničního geografického informačního systému (GIS), který se aktualizuje. Město má tak kompletní přehled o cestách pro pěší a může efektivněji řídit jejich opravu a údržbu. Ocenila to také opozice. „Musím uznat, že i po odborné stránce je to velmi kvalitně zpracované,“ uvedl zastupitel a dopravní inženýr Jiří Nedvěd (SMM).

Podle Brzoně práce zdaleka nekončí. Město spolupracuje s ústeckou univerzitou UJEP, která pomůže stanovit standardy pro veřejný prostor, včetně povrchů cest. Vybráno bylo šest vzorových ulic, nejdůležitější tepny v Mostě. V březnu budou odborníci procházet městem a hledat vhodná řešení. Zapojit se mají i architekti. Návrhy pak půjdou do komisí města, rady a zastupitelstva.

V loňské pocitové mapě, jež je součástí koncepce, lidi kritizovali například chybějící pěší propojení ulice ČSLA – jezero Most či přechod u Prioru ve směru k Business centru, kde upozorňovali na krátký interval zelené na semaforu pro chodce, i když podle města je v souladu s normami. Stížnosti byly i na přechody u gymnázia. Podle koncepce si celý úsek ulice ČSLA zasluhuje zpracování urbanistické studie, která by vyřešila budoucí podobu organizace dopravy na této vysoce zatížené sběrné komunikaci.

Chodníky v Mostě se podle technického stavu rozdělily do tří skupin. V jedničce (1. priorita) jsou ty nejhorší, kde je nutná přednostní oprava. Je to třeba chodník u 15. ZŠ mezi bloky 610 a 600. „Chodník je ve velice špatném stavu a hrozí zde riziko úrazu,“ stojí v koncepci. Podobně jsou na tom chodníky v ulici Žatecká, v úseku od Luny k okružní křižovatce u hřbitova: „Chodníky je třeba opravit. Stav je katastrofální a hrozí úrazy.“ Část jednoho chodníku tam nemá asfalt a na chodce číhá u kanálu 10centimetrový schod. „Město se každopádně snaží. Hodně nefunkčních chodníků dalo do pořádku, zbývá opravit spíš ty méně využívané cesty,“ řekla jedna z chodkyň v ulici Žatecká. „Žatecká by si zasloužila větší pozornost,“ potvrdila Mostečanka Alena Kvapilová.

Tvůrci koncepce řešili i trasy, kde lidé kombinují chůzi a MHD. Například muzejníci loni velmi uvítali zřízení zastávky autobusu linky 20 u oblastního muzea, což zlepšilo dostupnost této významné instituce. Linku začali využívat i senioři, kterým zkrátila cestu do OBI a Billy. Nemusejí tak chodit kolem sociálně vyloučené lokality Stovka.

A co bude s rizikovým přecházením Budovatelky u Centralu? Koncepce doporučuje udělat další přechod či místo pro přecházení: „Je to příležitost zkrátit přestupní trasy cestujících a zároveň zlepšit bezpečnost chodců.“ Byla na to už dopravní studie, ale neprošla u policejního dopravního inspektorátu. Teď je tato záležitost součástí projektování modernizace tramvajové trati. Architekti v minulosti doporučovali rozsáhlou úpravu Budovatelky mezi křižovatkami u Centralu a Prioru, ale radnice ze záměru ustoupila.