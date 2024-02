„Už dávno jsem si říkal, že tady je to pro kempování úplně ideální. Vhodného placu je tu dost,“ řekl u jezera 39letý Martin z Prahy, který si i v únoru přijel zajezdit na wingboardu. Pokud u jezera vznikne kemp, nebudou to podle něj vyhozené peníze. „Lidi jezdí tábořit na Matyldu, ale tady by to bylo lepší,“ dodal.

Situace se však mění. Dnes už není otázkou, zda kemp u jezera Most bude, ale kdy bude a co všechno nabídne. Vytipované pozemky na planině nedaleko přístaviště, kde v létě kotví plachetnice, jsou sice státní, ale příprava výstavby kempu je v současné době v gesci města Mostu. To chce jižní část jezerního území od státu získat kvůli plánovanému novému osídlení a rozvoji místní rekreace.

Radnice si nyní nechává dělat v oblasti budoucího kempu inženýrsko-geologický průzkum a současně aktualizuje studii, do níž zapracuje výsledky průzkumu. To je teprve první krok. Termíny dalších ještě nejsou známy.

VIDEO: Most vystavuje dětské umění z celého světa. Tématem je tanec všeho druhu

„Na řadě míst jsme zjistili, že nebude jednoduché na nich cokoliv stavět. Ke kempu je také potřeba přivést inženýrské sítě,“ sdělil primátor Marek Hrvol. S kempem se ale počítá. „Vnímáme, že návštěvníkům chybí,“ dodal Hrvol. Samotné projektování s následnou realizací bude podle primátora závislé na vývoji jednání o majetkoprávním vypořádání se státem, který je v této strategické části okresu dominantním vlastníkem. „Chceme být ale připraveni,“ vysvětlil primátor rozhodnutí o průzkumu a studii. Budoucí vlastnictví pozemků v celém zájmovém území by se mělo vyřešit do konce roku 2025. Do té doby moderní kemp zřejmě stát nebude.

Radnice má už ale představu, co by od projektanta kempu vyžadovala. Zásadní je, aby ubytovací zařízení bylo velmi kvalitní a mělo co nejvyšší počet hvězdiček.

Hovoří se o třech typech ubytování. Záměr obsahuje plochu pro stany, pro karavany a pro chatky či bungalovy. Dále se plánuje centrální zázemí se sociálním zařízením, recepcí a bistrem. Společně s tím se řeší sousední areál pro vodní sporty. Vše je podle primátora v souladu se schválenou územní studií jižní části jezera Most a s územním plánem.

Oba tyto zásadní dokumenty s kempem počítají. Územní plán kromě skupin chat nebo bungalovů připouští dokonce výstavbu hotelu či penzionu.

V územní studii je kemp dílčí součástí lokality nazvané Loděnice, na kterou budou navazovat sportoviště, parkoviště a přírodní pláž.

„Loděnice je charakterem ostrovní struktura zástavby obklopená krajinou a je tedy i bodem v krajině, který je napojen na okolní strukturu cest. Specifikum tvoří výsadby v okolí umožňující různé formy kempování a drobné sportovní vyžití v lokalitě,“ píše se v územní studii.

V ní je kemp pouze drobnou záležitostí. Tato studie řeší rekultivované plochy o rozloze 180 hektarů, kde má za desítky let vznikat na etapy nová městská čtvrť.

Mostecké jezero

Zdroj: Martin Vokurka

V jezerní oblasti, kde kdysi stálo historické jádro Mostu, by tak mohlo vzniknout ekologické sídliště s 2 500 byty až pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i výstavbu parků, škol, školek, sportovních areálů a dalších zařízení pro služby a obchod, kde by práci našlo několik tisíc lidí.