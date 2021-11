Mostecké zastupitelstvo vyhovělo městské vládě a zrušilo veřejnou zakázku na rekonstrukci kulturního domu Repre. Přípravy na stavbu trvaly roky a zaplnily tisíce stran dokumentů. Rozhodnutí ale padlo během minuty. Primátor Jan Paparega (ProMost) předstoupil ve čtvrtek 18. listopadu před zastupitele, z řečnického pultu jim stručně vysvětlil nepříznivou situaci a podle očekávání získal bez průtahů širokou podporu, která byla zřejmá už při diskuzích v zákulisí. Nejvýznamnější tendr v novodobé historii města by stál přes jednu miliardu korun, což je pro město moc. Vyhlásit se má nová zakázka, až ceny na trhu klesnou. Hovoří se o roku 2022.

„Soutěž probíhala v nejméně vhodnou dobu, kdy raketově stouply veškeré vstupy v rámci stavebních prací a materiálů,“ upozornil primátor Jan Paparega (ProMost). Druhým důvodem pro zrušení zakázky bylo, že město dosud nemá schválenou evropskou dotaci. Ta by se mohla pohybovat mezi 150 až 200 miliony korun. Nyní vrcholí jednání o pomoci z programu ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace) a na začátku příštího roku radnice očekává verdikt.

Příprava nového zadávacího řízení a nových podmínek pro uchazeče o obří zakázku má začít na jaře 2022. Výběrové řízení bude zřejmě jednokolové na rozdíl od letošního dvoukolového. Stavební projekt se podle radních nezmění a jeho součástí zůstane stěhování městské knihovny do Repre, které se kompletně upraví a zmodernizuje. Radní doufají, že rekonstrukci se podaří vysoutěžit levněji než letos, kdy předpokládaná cena byla podle projektanta 766 milionů korun. Ze soutěže však vyšla cena vyšší o 123 milionů korun bez DPH. „Za stávající situace by bylo velmi nehospodárné a nezodpovědné, abychom smlouvu s vítězem veřejné zakázky podepsali,“ uvedl primátor.

Zrušení zakázky by pro město nemělo mít žádné právní důsledky, protože možnost odstoupení od smlouvy byla součástí zadání soutěže. Město v ní avizovalo, že od rekonstrukce ustoupí, pokud z objektivních důvodů nebude moci garantovat financování stavby například kvůli chybějící dotaci. Zrušení zakázky ovlivnil i fakt, že radnice vybírala jen ze dvou cenových nabídek, což oslabilo konkurenční prostředí a šanci výrazněji ušetřit.

Zastavení nevýhodné soutěže podpořilo všech 39 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. „Podle mě je to správné rozhodnutí a jediné možné řešení,“ sdělila po hlasování Deníku opoziční zastupitelka Berenika Peštová (ANO). Radní podle ní neměli na výběr, protože cena za stavbu by byla příliš vysoká. „Jiný postup by neobhájili,“ dodala politička. Vše si vyříkali na schůzi předsedů zastupitelských klubů. Podle Peštové lze v příštím roce očekávat nižší nabídky, ale ceny ve stavebnictví se už nedostanou na úroveň před zdražením. S tím počítají i radní.

Přípravu zakázky doprovázela kritika části veřejnosti i odborných kruhů, které požadovaly jiné řešení. „Rozhodnutí vedení města v podstatě vítám. Stále si myslím, že tento objekt, který je svou architektonickou kvalitou na evropské úrovni své doby, si zaslouží tomu odpovídající přístup,“ sdělil Deníku architekt, pedagog a expert na stavby druhé poloviny 20. století Ondřej Beneš. Podle něj má Repre potenciál být kulturním centrem regionálního významu. „Jsem přesvědčen, že objekt Repre by se mohl stát jednou z nejvýraznějších kulturních ikon celé západní části Mostecké pánve. Cesta tímto směrem vede od kvalitního a smysluplného zadání přes otevřenou architektonickou soutěž až po aktivaci tvůrčího, intelektuálního a kulturního potenciálu,“ dodal.

Možné přístupy k obnově stále nedokončeného centra Mostu Beneš prověřoval také se studenty Fakulty architektury ČVUT Praha v letošním letním semestru, jehož součástí byla prezentace a přednáška na gymnáziu v Mostě a v kavárně The Most café na náměstí u Repre.

O zrušené zakázce

Náročnou zakázku na Repre město vyhlásilo v únoru 2021 a obdrželo celkem 10 žádostí o účast. Sedm firem chtěla radnice ze soutěže vyřadit, protože nesplnily požadovanou kvalifikaci, ale jednomu z vylučovaných žadatelů pomohla námitka u antimonopolního úřadu. Do druhého kola užšího řízení tak postoupily čtyři společnosti, které mohly podat cenovou nabídku. V termínu na výzvu města reagovali jen dva účastníci, Geosan Group a sdružení firem Metrostav DIZ a NEPRO stavební – první požadoval za rekonstrukci 919 milionů bez DPH a druhý 889 milionů bez DPH. Město podle projektové kalkulace očekávalo cenu kolem 766 milionů bez DPH.

Projekt takzvané rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra Repre zahrnuje například úpravu prostor pro městskou knihovnu, modernizaci společenského sálu, obnovu planetária a restaurace a vybudování kina pro 160 diváků.

Žádné městské vládě se technicky zastaralé Repre z roku 1984 dosud nepodařilo zrekonstruovat. Projektů bylo několik, včetně jednoho soukromého, ale na stavbu nebyly peníze, ani dotace. Náklady se odhadovaly podle rozsahu prací na 80 až 400 milionů korun. V minulosti se uvažovalo i o demolici.

Zásadním problémem jsou velikost Repre a jeho zrušené funkce. Provozovat obří budovu jako socialistický reprezentativní společenský dům se neosvědčilo. Původní kulturní náplň objektu s vysokými provozními i personálními náklady od 90. let postupně upadala. Do uzamčení celého objektu v roce 2020 fungoval jen taneční sál, planetárium a second hand. Radnice vidí v zásadní rekonstrukci příležitost, jak oživit střed Mostu po vzoru měst, která vytvářejí multifunkční budovy se sdílenou kulturní, společenskou i vzdělávací funkcí. Kritici městu vytkli, že nevyhlásilo architektonickou soutěž, při které by vybíralo z různých návrhů, a projekt řešilo běžnou zakázkou.