Seznam investic v celkové hodnotě přes 300 milionů korun je součástí městského rozpočtu na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo. Proti byla jen část opozice.

Kvůli investicím Most počítá se schodkem hospodaření ve výši 91 milionů. Radnice si to ale může dovolit, protože běžný provoz města má díky očekávaným vyšším příjmům skončit v plusu se 130 miliony. „Je to největší přebytek běžného rozpočtu za poslední léta, který se nám podařilo předložit. Jsou to provozní peníze, které nechceme projídat,“ řekl náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost). Přebytek, který město vykazuje i letos, snadno pokryje například splátky úvěrů ve výši 39 milionů. Rezerva poslouží na chystané velké investice, které chce radnice dokončit do roku 2022. Jedná se třeba o rekonstrukci Repre či parku Střed.

Opoziční Sdružení Mostečané Mostu (SMM) prosadilo do rozpočtu 5 milionů na MiniMost, což bude venkovní maketa starého Mostu. Zastupitel Arnošt Ševčík (SMM) ještě doporučil, aby od příští sezóny nebyly mobilní toalety ve Funparku na Šibeníku, který letos navštívily desítky tisíc lidí. „Zasloužili by si vhodnější a důstojnější sociální zázemí,“ prohlásil. Jeho kolega a člen městské komise sportu a tělovýchovy Milan Rybák navrhl navyšovat dotace sportovním klubům formou valorizace. „Náklady na pronájmy prostor a cestování rostou,“ upozornil. Radní se podněty budou zabývat.

S návrhem upravit rozpočet neuspěli Piráti a Zelení pro Most (PaZ). Nechtěli dát 20 milionů na stavbu nových bytů v Chanově, ale přidat je k 10 milionům, které dostane městská společnost Mostecká bytová na výkup starších bytů ve městě, aby se omezily spekulativní pronájmy. „Deset milionů je velmi málo na to, jaké má město problémy s obchodem s chudobou,“ poznamenal Jan Hrubeš (PaZ).

Patricie Prokešová (ANO) doporučila zavést v budoucnu adopční poplatek při odebrání zvířete z městského útulku v Rudolicích. „Lidi by s tím neměli problémy. Toto opatření je v řadě měst,“ sdělila. Příspěvek by podle ní útulku pomohl, protože jen veterinární dohled bude stát 2,2 milionu korun. Lubomíra Mejstříková (ANO) pochybovala o 35 milionech na schválenou rekonstrukci zasedacího sálu zastupitelstva. „Cena se mi zdá nepřiměřeně vysoká. Za to by se dal zrekonstruovat bytový dům,“ sdělila. Podle radních cena vychází z projektové dokumentace a odpovídá stavu objektu.

Kritika Repre pokračuje

V zastupitelstvu opět zazněla kritika plánované rekonstrukce Repre, kam se má stěhovat knihovna. Její bývalý ředitel Tomáš Ondrášek (SMM) prosazuje, aby se k dokončovanému projektu ještě vyjádřili odborníci a záměr upravili ve prospěch knihovny. Pár hodin po schválení 20 milionů na zahájení přestavby Repre záměr odsoudila občanská iniciativa Zachraňme mosteckou knihovnu, která požaduje architektonickou soutěž. „Jedná se o investici za nejméně půl miliardy korun, která má ovlivnit město na generace,“ sdělila zástupkyně iniciativy Blanka Vaňková. Aktivisté upozornili, že radnice z nejdůležitějšího projektu vyloučila veřejnost, zatímco nyní ji láká k účasti na proměně části třídy Budovatelů.