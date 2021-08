Mostecká radnice začala hledat projektanta, který připraví dokumentaci pro výstavbu parkovacího domu v ulici Františka Kmocha na sídlišti Pod Lajsníkem. Vítěz vyhlášené veřejné zakázky naprojektuje dvoupodlažní objekt na půdorysu současného oploceného parkoviště. Nástavba umožní v lokalitě víc než zdvojnásobit počet stání pro auta. „Tato investiční akce bude zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2023,“ sdělila Deníku mluvčí radnice Klára Vydrová. Loňská studie, ze které bude projektant vycházet, odhadla náklady na výstavbu na 17 milionů korun.

Na sídlišti, kde žije přes pět tisíc lidí, si řidiči dlouhodobě stěžují na nedostatek parkovacích míst. Podobné parkovací nástavby by v příštích letech mohly vzniknout také v jiných částech Mostu, například v ulicích Topolová, Jana Zajíce, Okružní a Josefa Ševčíka, kde město převzalo na svých pozemcích hlídaná parkoviště původně pronajatá soukromníkům. Další parkovací dům hodlá město postavit na místě zbourané bývalé 17. ZŠ, kde mají nová místa sloužit rezidentům ze sídliště Sedmistovky.

Parkovací dům v ulici Františka Kmocha bude prvním z těch, které město chystá vybudovat. Jeho výsledná podoba se oproti studii může měnit. Radnice v zadání zakázky na projektovou dokumentaci umožňuje „odchylné technické řešení“, ale za podmínky, že nesmí klesnout požadovaná parkovací kapacita. Místo současných 53 stání jich musí být minimálně 116 a navíc šest pro invalidy. Projekt ještě může ovlivnit architekt města a radniční pracovní skupina pro problematiku urbanismu a architektury, která řeší budoucí rozsáhlou revitalizaci veřejných prostranství sídliště Pod Lajsníkem.

Lhůta pro nabídky projektantů končí 19. srpna a rozhodne nejnižší cena. Radnice chce smlouvu s vítězem tendru uzavřít v září a projekt nutný k zažádání o stavební povolení získat do jara příštího roku.

Podle studie bude mít parkovací dům samostatné vjezdy do každého podlaží – do prvního z ulice Františka Kmocha, do druhého z ulice Václava Talicha, kde se využije převýšení okolního terénu. Díky tomu není třeba stavět nájezdovou rampu.

Parkování nahoře nebude zastřešené a auta ve středu otevřené plochy oddělí pás zeleně s malými jehličnany a zakrytými světlíky pro zlepšení denního osvětlení v přízemí. V noci poslouží lampy po obvodě zábradlí a na schodištích. Objekt má být vysoký maximálně čtyři metry, aby si místní rodiny, zejména ze sousedního bloku 503, nestěžovaly na zhoršený výhled z oken bytů.

„Když bude parkovací dům jednopatrový, tak mi to nevadí,“ komentoval plánovanou stavbu člen výboru Společenství vlastníků bloku 503 Marcel Vokurka. S obyvateli tohoto paneláku nedávno o projektu diskutovali zástupci radnice. Na schůzi ale přišla jen menšina obyvatel a podle člena výboru přetrvávají obavy, že během výstavby bude v ulici půl roku dopravní kolaps, že zmizí stromy clonící parkoviště a že parkovné, které je nyní 650 korun měsíčně, vzroste.

„Nemělo by se zdražovat a také nám řekli, že stromy zůstanou. Když radnice splní to, co slíbila, tak budu rád,“ řekl řidič Milan Kubín. Podle něj ale budou s novým objektem starosti. Poukázal na současné problémy, například na nestabilní nový plot u brány parkoviště. I on je zvědavý, jakým způsobem se budou rozdělovat další parkovací místa a zda se uvolní ulice před panelákem. „Situace s parkováním je tu tragická,“ uvedl. Odpoledne prý bývá vše obsazené a místní jezdí až ke Krymu. „Tady je to bída,“ potvrdil člen výboru.

Někteří lidé o připravované výstavbě parkovacího domu dosud nevěděli. „To slyším poprvé,“ přiznal jeden z obyvatel, který má dvě auta.

V roce 2015 připadlo na tisíc Mostečanů 408 aut. V roce 2030 jich má být podle odhadu výzkumníků 482, což je nárůst o 18 procent. Radnice už v roce 2011 plánovala výstavbu několikapodlažního parkovacího domu s placeným stáním pro 488 aut u bloku 612 v ulici Mistra Jana Husa za Kahanem. Kvůli protestům stovek lidí, kteří se báli zhoršeného výhledu a úbytku bezplatných stání, z projektu sešlo. Druhá obří garáž měla být za kinem Kosmos, kde nakonec zůstalo klasické oplocené parkoviště.