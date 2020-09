Protidrogový vlak Revolution train přijede v pondělí 12. října na vlakovou stanici v Mostě.

Revolution train - protidrogová prevence. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Vstup do expozice bude zdarma, projekt je spolufinancován z Dotačního programu na podporu Aktivit prevence kriminality v roce 2020 statutárního města Mostu. Od 8 do 14.20 hodin budou prohlídky určeny pro mostecké školy. Od 15.30 do 18 hodin pro veřejnost.