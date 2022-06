Křižovatky se mají s pomocí nových semaforů, kamer a počítače elektronicky propojit, aby reagovaly na aktuální provoz a řidičům se zkrátilo čekání na červenou v kolonách. Dotace by zahájení modernizace urychlila a možná by i zkrátila termín realizace, která se plánuje na několik let.

Sídliště u jezera Most? Lidé začínají přemýšlet, co chystaná změna vyvolá

K největším projektům v rámci ITI patří rekonstrukce tramvajové trati v úseku Most – Záluží, která si podle radnice vyžádá odhadem skoro jednu miliardu korun. Nyní se vylepšuje trať Litvínov – Záluží a na ni měla plynule navázat výměna kolejí od chemičky do Mostu. Úprava této části tratě se ale musela odložit kvůli odhalení skrytých závad na mostech, jejichž řešení zvýší investiční výdaje.

Most chce získat dotaci i na instalaci nového elektronického odbavovacího systému v MHD, aby se mohla zcela integrovat s krajskou dopravou (DÚK). Na seznamu projektů mířících do akčního plánu ITI je i úprava prostor v Repre pro městskou knihovnu a výstavba přestupního terminálu u nádraží, který může stát až 90 milionů korun. Co se týče veřejných prostranství, město žádá o dotaci na revitalizaci panelákového sídliště Pod Lajsníkem, kde se náklady odhadují ve výši 100 milionů korun. Aby ušetřila peníze, pokusí se radnice získat dotaci i na rekonstrukci parku Střed, která začne v červnu, potrvá do září 2023 a bude stát přes 80 milionů korun.

Most řeší stavbu lanovky na Hněvín a chce studii. V Litvínově mají podobný nápad

Výhodou Mostu je, že není zatížen úvěry a jeho hospodaření skončilo v loňském roce přebytkem 26 milionů korun a celkovým zůstatkem přes jednu miliardu korun. „Finanční kondice města je velmi dobrá i po složité covidové době,“ upozornil náměstek primátora.

Letošní zdražování ale z městského rozpočtu ukrojí desítky milionů korun. Radnice je pošle svým firmám a příspěvkovým organizacím, aby zvládly růst cen energií, pohonných hmot a dalších věcí. Například rozpočet městských technických služeb se od července navýší o 15 milionů a dopravní podnik dostane za pololetí 12 milionů. Jízdné v MHD se kvůli zdražování měnit nebude a nadále zdarma budou jezdit školáci a starší senioři.

Konec objížděk. Litvínované vítají nový most, hotový je dřív

Své peníze díky dotacím šetří město Litvínov. Minulý týden otevřelo nový most přes ulici Mezibořská, který stál 134 milionů korun, z toho 82 milionů jde na vrub Státního fondu dopravní infrastruktury. „Získaná úspora umožnila městu připravit i další potřebné projekty,“ uvedla starostka Kamila Bláhová.

Město se teď připravuje na náročnou modernizaci všech čtyř základních škol, která se blíží částce 60 milionů korun bez DPH. Přibližně dvě třetiny nákladů budou uhrazeny z dotace IROP. Kvůli stavebním úpravám začne žákům nový školní rok až v pondělí 5. září.

Co je to ITI

Integrovaná územní investice (ITI) je jedním z nástrojů pro získávání peněz z operačních programů Evropské unie. Slouží pro rozvoj větších území a náročnější projekty. V Ústeckém kraji ITI zahrnuje aglomeraci pěti měst – Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V systému ITI mohou žádat o dotace nejen města a obce, ale i dopravní podniky, univerzity či neziskové organizace.