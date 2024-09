„To je tady jedinečné, to tu ještě zůstalo,“ říká senior, který pamatuje dobu, kdy byl Prior nejmodernějším nákupním střediskem na Mostecku a byl v něm nával nejen o Vánocích. Teď pan Vanko věří, že město, které Prior kupuje, vrátí budově jeho lesk a oživí ho multikinem, jak avizovalo. „Bude to jen dobře, vždyť jsme ve středu města a Repre se už opravuje. A to kino tady schází. Pokud bude jako je v Teplicích, tak si myslím, že lidi sem natáhnou a že to využité bude,“ konstatoval senior.

Je krátce před půl devátou ráno. Mostecký Prior se za chvíli otevře. Devětašedesátiletý Jiří Vanko už sahá na staré kovové madlo vstupních dveří. „Potřebuju dokladovku. Tady ji seženu, to vím,“ svěřuje se první dnešní zákazník. Do Prioru sice chodí málokdy, ale nedá na něj dopustit. Oceňuje, že uvnitř člověk koupí běžné věci do domácnosti, které by jinde těžko sháněl.

Jenže nyní nejde jen o budovu a okolní pozemky. Schválená majetková transakce zneklidňuje místní personál. V celém komplexu už sice nedělá několik set lidí jako před rokem 1989, ale hlas pár desítek pracovníků, hlavně prodavaček, je také důležitý. Několik žen z obchodů různých nájemců se Deníku anonymně svěřilo s tím, že kolektiv tíží obavy z blízké budoucnosti.

„My, co tu pracujeme, nevíme, co s námi bude, zda budeme mít práci,“ řekla jedna z žen. „Lidi se nás ptají, jestli tu zůstaneme, protože sem chodí nakupovat, ale odpověď pro ně nemáme.“ Podle prodavačky je konkurenční výhodou Prioru léta udržovaný prodej textilní galantérie, látek, metráže a dalšího zboží, které z Mostu téměř vymizelo. „Lidé sem chodí i kvůli papírnictví, protože říkají, že tady hodně věcí pořídí levněji,“ dodala prodavačka. Podle ní by minimálně tento sortiment měl v obchodním domě zůstat i po změně vlastníka.

„Nevíme, co se tu bude preferovat a co ne. Myslím si, že o lidi nikomu nejde. Ti, co rozhodují, si budou stejně dělat, co chtějí. Na to, že máme obavy, nebudou brát ohled. Do jejich dohod nevidíme a jak to bude, se určitě dozvíme jako poslední,“ povzdechla si další pracovnice z Prioru. I ona upozornila, že zrušit například švadlenku by byla škoda. „Ženy by uvítaly, kdyby tu zůstala,“ dodala. Když se však oprostila od starostí živitelky rodiny a začala nad změnou uvažovat jako občan, našla i pozitiva. „Jsem ráda, že město koupí Prior a že ho chce zrekonstruovat. Když bude střed města vzkvétat, tak se mohou vyřešit i další problémy, které v Mostě máme,“ dodala.

Další prodavačka si nebrala servítky. „Bude to šílená opičárna. Prior by se měl zachovat ve stylu, ve kterém byl postaven a nemělo by se z něj dělat něco jako Central či teplická Olympie. Multikino je podle mě nesmysl, lepší by byl dole pořádný bufet,“ uvedla.

Její kolegyně z jiné provozovny sdělila, že změny jsou nevyhnutelné. „Ta budova určitě potřebuje rekonstrukci. Teď budeme čekat, co město začne podnikat a co s námi bude. I když nás tu nechají, tak před rekonstrukcí nám určitě dají výpověď. Ta doba prostě jednou přijde,“ poznamenala. Podle ní jde i o bezpečnost, protože Prior se dost vyprázdnil a zákazníků není jako dřív. „Kolikrát se tu večer bojíme, hlavně v zimě. Lidi sem courají, ale hned jdou pryč,“ uvedla žena, která nerada vidí v budově podezřelá individua.

Oslovené zákaznice řekly, že na prodavačky by se mělo myslet. „Jsou důležité a potřebují práci. Já jsem taky ráda, že ji mám,“ upozornila Mostečanka, která navštívila papírnictví. Horní patro by zachovala i se švadlenkou. „Starší lidi jsou na galanterii zvyklí, pletla i moje máma,“ řekla.

Město koupí za necelých 62 milionů korun celý komplex Prioru, včetně přilehlého prostranství, velkého parkoviště a příjezdu do zásobovacího tunelu. Jedná se o tržní hodnotu vycházející ze znaleckého posudku. Vlastník, společnost Le Cygne Sportif Group, cenu akceptoval. Město se o Prior ucházelo od roku 2020, ale jednání s majitelem nebyla úspěšná. Posun nastal v roce 2023, kdy město nabídlo 58 milionů, ale vlastník vše ocenil na téměř 120 milionů. Radnice to odmítla a nechala si udělat nový posudek s cenou 61,9 milionu korun, což nakonec vyústilo v dohodu.

Představenstvo společnosti schválilo prodej Prioru v červenci tohoto roku a mostecké zastupitelstvo schválilo odkup na svém zářijovém zasedání. Transakci tak nestojí nic v cestě. „Teď připravujeme kupní smlouvu,“ sdělil právník společnosti Miroslav Vojtěch. Klíčový dokument se všemi podklady a podmínkami předání Prioru ještě musí schválit dozorčí rada společnosti, což už je jen formální záležitost. Podle právníka vše spěje k tomu, že smlouva bude podepsána oběma stranami do konce tohoto roku.

Radnice informovala, že dalším krokem bude příprava na generální opravu budovy. „Rekonstrukce musí být provedena, protože v tomto stavu není možné obchodní dům dlouhodobě provozovat,“ sdělil náměstek primátora Václav Zahradníček. Náklady se odhadují na stovky milionů korun.

„Stavební stav budovy není dobrý, stáří 47 let se na stavbě již výrazně projevuje,“ píše se v dokumentu, který byl zastupitelům podkladem pro hlasování. „Lze očekávat skryté vady,“ zní dovětek.

Podle vedoucí odboru městského majetku Hany Liškové stav budovy popisuje znalecký posudek, ale případné skryté vady se objeví až během stavebních úprav. „Rekonstrukce je opravdu nutná,“ potvrdila vedoucí. Hodně napoví stavebně technický průzkum, který si město udělá jako první, až bude Prior vlastnit.

Pokud vše půjde hladce, město by si mělo převzít Prior na začátku příštího roku. „V současné době je zvažováno, že by v budově zůstali současní nájemci ve stávajícím rozsahu jejich provozoven. V případě zájmu může dojít k rozšíření prodejních ploch,“ píše se v dokumentu pro zastupitele. Obsazenost prostoru nájemci má dostat na starost odbor městského majetku nebo externí správce. Tento režim má trvat po celou dobu projekčních příprav, pokud ho nenaruší zásadní technický problém. Pokud by se objevil, mohlo by město obchodní dům dočasně zavřít. Zpráva pro zastupitelstvo takovou situaci nevylučuje.

A jaký je další plán? Hlavní náplní rekonstruovaného Prioru má být nové moderní multikino, od kterého radnice očekává oživení a zatraktivnění centra. Zbývající část budovy se má využít jako prodejní prostor doplněný dalšími službami pro veřejnost. Čeká se na zmíněný stavebně technický průzkum objektu, který určí náročnost budoucí rekonstrukce. Po následné studii využití objektu, která má být hotova v roce 2025, si nechá město v roce 2026 zpracovat studii architektonického řešení, které určí vzhled exteriéru i interiéru. Projektová dokumentace by se měla dělat v letech 2026 až 2027. Na rekonstrukci, včetně energetických úspor, chce město sehnat peníze z Evropské unie. Ty už by časově spadaly do nového dotačního období, tedy do roku 2018 a výše.

Koupi Prioru město zdůvodňuje tím, že objekt dlouhodobě chátrá a není moc využívaný. Rekonstrukce to má napravit. Radnice také potřebuje zcelit pozemky v lokalitě a získat celý zásobovací tunel s podzemím, protože je nezbytný i pro budoucí fungování sousedního kulturního domu Repre, který město modernizuje za téměř jednu miliardu korun. Dohodnuté převzetí Prioru souvisí také s plánovanou revitalizací centra Mostu, kterou připravuje právě radnice.

Ta nyní vybírá organizátora mezinárodního soutěžního dialogu, ze kterého vzejde návrh postupného zlepšování modernistického středu Mostu. Území o rozloze téměř 28 hektarů s řadou hodnotných budov z druhé poloviny 20. století patří k ojedinělým i ve světovém srovnání, ale má mnoho vad a ztrácí původní funkci. Výstupem dialogu řady odborníků se zapojením veřejnosti a vlastníků nemovitostí bude architektonicko-urbanistická koncepce. Ta bude zásadní pro koordinaci rekonstrukcí a investic, regulační plán, design manuál a pro dílčí projekty. Dá se očekávat, že experti se během dialogu vyjádří i k Prioru. Realizovaný projekt Repre, který byl kritizován částí odborné i laické veřejnosti, je už nezvratný.