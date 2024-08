Most Pride v Mostě zaměřený na LGBT+ komunitu a osvětu. Takto vypadal v roce 2022. | Video: Martin Vokurka

V sobotu 24. srpna se uskuteční už třetí ročník Most Pridu. Letos průvod vyrazí v 11:45 od kavárny v parku Střed. Akci chystá spolek Most Pride.

Duhový průvod není jediné, co si letos organizátoři Most Pridu připravili. Těšit se můžete na Slam poetry, koncert skupiny Favorite Obsession a zpěváka Slávka Phama.

Na pride dorazí také herec a dabér Michal Jagelka a moderátor Aleš Cibulka, se kterými si budete moct popovídat o jejich společném životě.

V Galerii Bunkr bude přístupna výstava Pavla Nádvorníka. Výstava zachycuje romské homosexuály a transvestity.

Pokud se chcete přijít seznámit, bude tu možnost speed datingu nebo speed friendingu. Speed friending je určený pro všechny v čase od 14:00 hodin.

Speed dating je pouze pro osoby, kterým je více než 15 let, a koná se v časech od 17:00 hodin, 18:00 hodin a naposledy od 19:00 hodin.

Závěrem večera bude drag show. „Rozhodně je na co se těšit a nudit se nikdo nebude," vyzdvihuje doprovodné aktivity místopředseda spolku Most Pride Adam Malý.

V areálu parku Střed budete moct najít stánky neziskových organizací a iniciativ. „Pozvání přijaly například organizace Most k naději, Ekokul, Trans*parent a mnoho dalších," doplňuje Malý.

Původ Most Pridu

Mostecko je velmi specifický region, co se LGBT+ problematiky týče. Do roku 2022 zde neexistovalo žádné bezpečné místo pro zástupce této komunity, kromě online prostoru na sociálních sítích.

Proto z iniciativy studentů z Mostu Karolíny Nodesové, Adama Malého a Sáry Malé vznikl první Most Pride, o který byl velký zájem. Následně na to se vytvořil spolek Most Pride.

Podívejte se, jak to vypadalo na Most Pride v minulých letech:

Festival Most Pride v Mostě. | Video: Martin Vokurka