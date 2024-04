Představením slam poetry se známými performery Anatolem Svahilcem, Tukanem a dalšími akčními básníky začal v Mostě ve středu 3. dubna divadelní festival PřeMostění. V regionu ojedinělá akce je přehlídkou pestré tvorby amatérských divadelních souborů a nabízí široké veřejnosti i doprovodný program včetně koncertů.

Představením slam poetry začal začal v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě divadelní festival PřeMostění. | Video: Martin Vokurka

Většina dění se odehraje ve velkém sále partnerské ZUŠ F. L. Gassmanna. Vstupenka stojí 80 korun pro studenty, seniory a invalidy, pro dospělé 120 korun. Čtrnáctý ročník festivalu skončí v neděli 7. března. Pořadatelem je Divadelní spolek Odevšad.

„Příprava trvá celý rok,“ sdělil zakladatel festivalu a mostecký divadelní pedagog Pavel Skála. Součástí programu jsou i třídenní semináře s odborníky z branže. Do Mostu přijedou na festival renomovaní lektoři a umělci Braňo Mazúch, Veronika Vaculíková a Václav Zimmermann, kteří poskytnou souborům cenné rady a zpětnou vazbu pro jejich další tvorbu. Festivalové soubory mohou postoupit z PřeMostění například na celostátní přehlídky Divadelní Piknik ve Volyni a Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.

Soutěž Junior 2024 v Litvínově: mladí talenti odhalili kadeřnické a módní trendy

Pořadatelé mosteckého festivalu připravili také komentovanou procházku po městě. „Most je krásné město, které chceme účastníkům představit a poukázat na to, že ne vše, co se říká, je pravda,“ upozornili s tím, že Most má také vilovou čtvrť Zahražany, přesunutý kostel a je jedním z nejzelenějších měst v republice s obrovským parkem uprostřed.

Na festivalu zahraje mimo jiné místní soubor Divadlo Brambůrky, který svou sobotní Perníkajdou už předem vyprodal sál Divadla rozmanitostí. V ZUŠ se představí také ochotníci z Prahy nebo Mělníka a z Turnova dorazí soubor Studio Fokus, v němž hrají lidé se zdravotním postižením.

Ojedinělá svatyně v Mostě opět ožila. Nahlédněte do barvitého světa Vietnamců

Úvodní středa byla dopoledne vyhrazena školním výpravám a večer například veřejné diskuzi na téma Mostecké kulturní žití a vyžití. V pátek večer bude v sále ZUŠ koncert experimentální rapové kapely Past a v sobotu zahraje skupina Vasilův Rubáš. Celý program je zde: https://premosteni.eu

Mohlo by vás zajímat: Pomohl zalidnit vymírající vesnici u Mostu. Teď Petr Vinař děkuje stavbou kaple