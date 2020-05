Letos se mají kamery objevit v dalších lokalitách. Určila se podle průzkumu pocitu bezpečí, ve kterém stovky Mostečanů označovaly strážníkům místa, kde je vhodné dění sledovat ve dne v noci.

„Na základě průzkumu budeme v roce 2020 instalovat tři nové kamerové body, které budou monitorovat nádraží, blok 518 a lokalitu v okolí Krymu,“ sdělil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.

Nádraží, kde se zdržují podivné existence a dochází ke konfliktům, není překvapením. Stejně tak blok 518, který úřady prohlásily za sociálně vyloučenou lokalitou. Krymu se však toto označení vyhýbalo. Teď ale podle jeho obyvatel nastal na nonstop monitoring čas, přestože každý vnímá bezpečnostní situaci jinak.

„Kdysi tu byl klid, ale teď je to tu o sto procent horší. Bordel a rachot. Taky uvažuju, že se odstěhuju,“ řekla jedna z majitelek bytu u Krymu. Za největší problém považuje migraci sociálně slabých rodin do dvou věžáků, kde nahradily část starousedlíků. „Chtěli jsme, aby nás vyhlásili za bezdoplatkovou zónu, aby těch rodin nebylo víc, ale nevyšlo to,“ dodala žena. Podle ní může pomoci alespoň venkovní kamera. Ve věžáku mají jen své domovní, ale pouze u vstupů v přízemí. „Měly by být na každém patře, ale na to bohužel nebyly peníze,“ uvedla Mostečanka.

Přesto se prý Mostečance ulevilo, když spodní kamera nahrála místní zlodějku, která vykradla poštovní schránku. „To bylo jediné štěstí, protože jinak by se to nezjistilo,“ dodala. Podle ní u Krymu sice není tak rušno jako v nechvalně proslulé Stovce, ale situaci přirovnala k Dobnerovce, což je sociálně vyloučená lokalita.

„Co člověk, to názor. Já tu žádné velké potíže nevidím. Ano, jsou tu problémové rodiny, ale ty jsou všude,“ oponovala sousedka, která pravidelné srocování hlučných part nepotvrdila.

Avšak i podle ní by se kamera hodila. Třeba kvůli vandalismu. Jak upozornila jedna seniorka, občas je křik, když se lidi vracejí z hospod.

Posílení bezpečnosti ve městě

V průzkumu pocitu bezpečí 58 % účastníků uvedlo, že se cítí v monitorovaných lokalitách bezpečněji. Tři čtvrtiny lidí dokonce označily kamerový systém „za vhodný nástroj pro posílení bezpečnosti ve městě“. Městská policie systém průběžně modernizuje a instaluje každý rok nejméně čtyři nové kamerové body do problematických míst. Loni umístila pět kamer a letos plánuje šest. Kromě podnětů obyvatel vybírá místa podle svých poznatků a doporučení Policie ČR. Tři nové, už dříve avizované kamery, se připravují pro blok 5 a věžový dům v ulici SNP.

V průzkumu lidé chtěli kamery také v ulici U Věžových domů, Javorová, v parku ve Fibichovce a jinde. Některá místa systém ale pokrývá. Celkem má osm desítek bodů. Na operačním středisku městské policie má každá směna dozorčího útvaru a dva operátory – kameramany, kteří zajišťují monitoring 24 hodin denně. Reagují i na tísňová volání (156) a informují hlídky o situaci na sledovaném místě.