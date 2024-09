Brány městského hřbitova v ulici Pod Koňským vrchem v Mostě jsou opět otevřené. Rozlehlý areál byl od větrné a deštivé soboty až do neděle zavřený kvůli riziku úrazu z pádu větví a stromů.

„Je dobře, že o víkendu hřbitov zavřeli. Ještě by někomu něco spadlo na hlavu,“ ocenil dočasné opatření Jan Šubr, který v pondělí patřil k prvním návštěvníkům a u vstupu vedle bývalého krematoria míjel velkou povalenou lípu. Pan Šubr chodí na hřbitov i za sychravého počasí. Stará se o několik rodinných hrobů, které vyžadují pravidelnou údržbu. Škody po divokém víkendu naštěstí nezaznamenal. Jen zbytky spadlých dřevin.

„Lítaly tam taky větve od topolů, které bývají většinou suché,“ dodal rodák ze starého Mostu, který patří mezi pamětníky mosteckých povodní. Ty historické město potrápily před půl stoletím, kdy se ze svého koryta vylila do ulic řeka Bílina, lidově nazývaná Běla či Bělá.

„Ve starém Mostě tekla Běla rovně, ale pak se rozdvojovala a za poštou tenkrát stoupla nahoru. Měli jsme to zaplavené až k Repre, a to ještě bylo v době, kdy Staliňák pouštěl do řeky sajrajt. K vodě jezdily buldozery, aby vyhrnuly bahno, ale zapadly tam. Řidiči vylezli po střeše,“ zavzpomínal Mostečan.

Bylo to v prosinci 1974, kdy obě říční ramena splynula ve městě v jednu vodní plochu. Jedna z dobových fotek zachytila dva muže pádlující ve člunu ulicí a ženu mezi nimi, jak pozoruje zatopené domy. „Takovou potopu nepamatují ani nejstarší pamětníci,“ napsal tehdy mostecký novinář a fotograf Evžen Carboch.

Povodeň Mostečané zažili i v roce 1971. Například u kamenného mostku ve skladech Stavebnin všechno plavalo. Tramvaje nejezdily. Hlavní pošta fungovala, ale hasiči pumpovali vodu ze sklepů. Návštěvníci hopsali suchou nohou přes lávky položené na řady panelů od Bezručovy ulice.

Ulice víc páchly, protože řeka byla zamořená chemikáliemi ze zálužské chemičky, z tzv. Staliňáku. Velká záplava postihla Most také v roce 1827. Problém s vodou se vyřešil po zbourání starého města - nový Most s panelákovými sídlišti vznikl v kopcovitém terénu dál od řeky, která byla kvůli těžbě uhlí a zbourání opuštěného středověkého města svedena do umělého koryta a doplněna o nádrže s protipovodňovým efektem.

I když není současný Most zaplaven vodou jako některá města na východě republiky, přesto musel kvůli intenzivním srážkám a silnému větru výrazně omezit dvoudenní Mosteckou slavnost, největší veselici v okrese. V pátek byla část programu v okolí přesunutého kostela vyškrtnuta a posledním večerním koncertem bylo vystoupení kapely Wohnout.

Sobotní program radnice z bezpečnostních důvodů raději zcela zrušila. Nekonal se ani odložený ohňostroj. V pondělí dopoledne vrcholilo v areálu vyklízení zbylého zařízení. Nákladní auta odvážela po zkrácené slavnosti popelnice i toalety, na místě ještě zůstávaly dřevěné stánky. Zároveň začala městská potravinová sbírka pro obce zasažené povodní. Lidé mohou až do odvolání nosit do přízemí budovy radnice základní trvanlivé potraviny a balenou vodu.

„Tato pomoc je v tuto chvíli nejdůležitější. Kdyby se sbírka rozšiřovala o další věci, tak o tom budeme informovat,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová. První jednotlivci přinesli potřebné potraviny hned v pondělí ráno, po otevření radniční recepce. „Věříme, že přijdou další,“ dodala mluvčí u navršených krabic. Materiální pomoc se odveze do potravinové banky v Ústí nad Labem, odkud poputuje na nejvíce postižená místa v ČR.