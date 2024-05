Od otevření rekonstruovaného parku Střed v Mostě uplynuly čtyři týdny. Názory na vzhled a vybavení parku jsou velmi pozitivní. Velkou zkouškou však prochází občanské soužití. Části veřejnosti vadí odpolední návaly návštěvníků ze sousední deprivované zóny Stovka. Obavy mohou být přehnané. V parku dosud nedošlo k závažnějším incidentům, které by vyžadovaly zásah policie.

Park Střed v Mostě. | Video: Martin Vokurka

Je ráno a do parku Střed míří první návštěvníci, hlavně maminky s batolaty a senioři. Zatím jich je odhadem kolem dvaceti, včetně dvou kluků, kteří na lavičce u posilovny čučí do mobilu. Kavárna, která pořádá pravidelné venkovní koncerty, má už otevřeno, na terase jsou stoličky, vzduch je svěží a vládne klid. Když se počasí nezkazí, návštěvnost kolem vodní kaskády i na basketbalovém hřišti odpoledne výrazně vzroste. Snaha udržet oživený areál v bezpečí a čistotě je znát na každém kroku.



Tomáš Mazný, jeden ze dvou správců parku, kteří se na směnách střídají, kolem 9. hodiny pokračuje v úklidu, protože nepořádek je tu každý den. „Nejdřív chci mít zametené přístupové cesty pro lidi, aby měli pocit, že je tu čisto. Pak se dám do úklidu odpadků, na které mám pytel a kleštičky, se kterými obejdu celý areál. To, co není zelené, je pro mě odpadek. Jsou to hlavně papírky pod lavičkami a na trávě. Mezitím si sklepu popelníky, zkontroluji odpadkové koše a sáčky pro pejsky. A pak se podívám, zda něco neplave v bazénu. Prostě si udělám úklid,“ líčí ranní rutinu správce, kterému na okraji parku pomáhá sběrač z technických služeb.

I když správce není strážce, Mazný se snaží návštěvníky upozorňovat na případné porušování provozního řádu. Někdy vykáže starší děti z houpačky, která pro ně není určena, jindy napomíná „nekuřte na lavičkách, nelezte do vody, nehrajte si na pódiu, nepijte tady alkohol“. Podle správce patří k nejčastějším nešvarům, když maminky nechávají své malé děti bez dozoru. V noci takové záležitosti řešit nemusí, protože v parku je pobyt od 22 do 7 hodin zakázán a dohled v této době zajišťuje ochranka za pomocí kamer a pravidelných obchůzek. Ve dne v parku správcům pomáhají s dohledem hlavně asistenti prevence kriminality. „Je to tu nepřetržitě střežené,“ říká Mazný, který nezaznamenal žádný velký incident.



Zatímco uklízí, parkem procházejí dva asistenti prevence kriminality. „Hej, ven!“ zavolají na dvě dívky, které si ve vodní kaskádě máčejí nohy. Slečny bez odmlouvání poslechnou a jdou pryč. „Lepší než ve fitku, kde je smrad, tady to máte zadarmo,“ říká opodál s humorem jedna maminka seniorce, která si ve venkovní posilovně napravuje záda u masážního zařízení. „Mami, pojď si taky zacvičit!“ volá dítě.

„Všechno se mi tu líbí. Hezká je parková zóna, zeleň, fontána i kavárna. Dcera si tu oblíbila houpačky. Park objevujeme postupně a i když jsme ještě nebyli všude, problém tu nevidím. Jsem spokojena,“ svěřuje se 29letá Viktorie bydlící v sousední Stovce.

S výpovědí rovnou na burzu. Firmy pomáhají propouštěným z uhelného průmyslu

Podruhé je v parku 72letý Aleš žijící u nedalekého fotbalového stadionu. Senior patří k názorové skupině Mostečanů, kteří mají obavy hlavně z obyvatel Stovky. „Park je hezky udělaný, je tu konečně opět voda a i chodníky jsou pěkné. Mám akorát strach, že jsem budou chodit nepřizpůsobiví a že to tady budou devastovat,“ říká ráno na lavičce u vodotrysku. Podle něj ukáže čas, jak to s parkem dopadne. Řadí se však spíše k pesimistům, kteří navzdory bezpečnostním opatřením pochybují o pozitivním vývoji.



„Mně hodně lidí v parku nevadí, ale je to hold o složení těch obyvatel a s tím nic nenaděláme,“ míní 76letá Jana, která byla v parku několikrát a poznala dopolední klid i odpolední rušno. Další seniorka, která je v parku podruhé, se netají tím, že její známí mají obavy z krádeží. „Takové obavy jsou přehnané. Pokud má někdo strach, měl by do parku přijít a zjistit skutečnost. Mě se tu líbí,“ reaguje na pochybnosti učitelka, která parkem provádí třídu starších dětí. Některé jsou z kritizované komunity a chovají se slušně.

Knihovník z Oseku zachraňuje žáby před masakry. V práci otevírá citlivá témata

V parku Střed nedošlo od jeho otevření k žádným závažnějším incidentům, které by vyžadovaly zásah policie. „Zaměřili jsme se zejména na prevenci. Na zajištění bezpečnosti a pořádku v parku Střed byly od jeho otevření vyčleněny dvě stálé hlídky asistentů prevence kriminality, do parku zacházejí také pěší hlídky strážníků, kteří působí v lokalitě Stovky. Motohlídky na ranní i noční směně také provádějí pěší kontroly parku Střed tak, že zaparkují vozidlo a vykonají stanovenou obchůzku několikrát za směnu,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.



Městská policie od 30. dubna, kdy se park otevřel, eviduje v areálu pouze dvě události řešené strážníky. Jednalo se o porušování nočního klidu pěti osobami, kdy každému přestupci byla uložena pokuta ve výši 500 korun. Druhým případem bylo vykázání dvou osob, mezi kterými probíhala hlasitá partnerská hádka.

Chválená sdílená kola v Mostě frčí. Objevují se však i první slabiny a obavy

Podle ředitele asistenti prevence kriminality v parku nejčastěji upozorňují návštěvníky na kouření na místech, kde je to zakázáno. Druhým nejčastějším problémem je porušování provozního řádu tím, že děti mladší 12 let nejsou na hřišti pod trvalým dozorem rodiče nebo zákonného zástupce staršího 18 let, jak stanovuje provozní řád hřišť. „Může tak docházet k neočekávaným a nepříjemným situacím, kdy může být ohroženo i bezpečí nebo život dítěte, jiných dětí nebo osob. V takovém případě asistenti prevence kriminality vyhledají rodiče dítěte a upozorní je, aby na své dítě po dobu pobytu v parku dohlíželi,“ dodal ředitel.



Podle primátora Marka Hrvola se situace v parku průběžně vyhodnocuje. „Zachytil jsem hodně různorodých názorů, pozitivní i negativní,“ uvedl primátor, který do parku také chodí. „Dopoledne je v parku klid, pak je tam nával dětí ze Stovky. Některým lidem vadí jejich přítomnost, i když dělají to samé, co jiné děti. Tohle tam pozoruji,“ řekl primátor a připomněl, že park je pro všechny. „Já osobně si troufnu říct, že park Střed je bezpečným místem pro návštěvníky. Neumím říct na sto procent, zda se tam tak cítí každý. Chápu, že některým rodičům vadí, že kolem nich jsou desítky dětí a oni nemůžou na houpačku svoje dítě protlačit, ale na to lék nemáme,“ dodal primátor. Podle něj správci a preventisté fungují dobře.

Litvínovská olympiáda polévek vyhlásila vítěze. Klub 132 slaví

Zákazy v parku Střed

V parku Střed platí přísnější režim než v ostatních mosteckých parcích. Podle provozního řádu je v tomto parku mimo jiné zakázáno vstupovat do vody v prostoru vodního prvku, vhazovat do vody jakékoliv předměty, nechávat psy volně pobíhat, zdržovat se v parku od 22 do 7 hodin, rušit ostatní hlukem či hlasitou hudbou, vstupoval opilý či pít alkohol (vyjma kulturních akcí), kouřit mimo vyhrazená místa, přespávat a vstupovat se zbraní. Děti do 12 let nesmí do parku bez doprovodu dospělého.

Postřehy z parku

Děti házejí do vodní kaskády kameny, protože je mají hned při ruce. Areál ještě není zcela zatravněný a po dešti chodí mládež blátem a pak ho přenáší na chodníky i WC, kde někdo počmáral dlaždici (bylo už smazáno). Za letních veder bude zřejmě tématem diskuzí voda, protože některé lidi bude kaskáda i bazén lákat k osvěžení či vykoupání.

Rekordně teplá sezóna končí. Teplárna v Ústeckém kraji přestává topit

Park Střed

Rekonstrukce parku Střed v Mostě začala v roce 2022 a stála 120 milionů korun Je to největší městská investice do parků od vzniku nového Mostu. Nadace Family Foundation Karla Komárka podpořila obnovu parku 25 miliony korun.

Původní areál u třídy Budovatelů vznikal v letech 1971 až 1972 během bourání starého Mostu a výstavby nového města. Parku se tehdy říkalo Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, sochy, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek.

Areál, kolem kterého bydlí zhruba 14 tisíc lidí, v éře socialismu patřil k nejnavštěvovanějším místům, ale od 90. let po vypuštění vody z bazénků chátral, stal se terčem vandalů a přestal plnit svou původní funkci.

Příprava na obnovu parku začala architektonickou soutěží a zapojením místních obyvatel do plánování nové podoby parku. Vztah veřejnosti k parku se posiloval společenskými akcemi či dotazníkovými průzkumy. Správcem revitalizované zóny je městská společnost Sportovní areály Most (bývalá Sportovní hala Most).

Mohlo by vás zajímat: Chválená sdílená kola v Mostě frčí. Objevují se však i první slabiny a obavy