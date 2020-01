Zatím bezejmenný zelený prostor mezi aquadromem, rodinnými domy a ulicemi Zdeňka Štěpánka, Ke Koupališti a 1. máje měří po obvodu skoro kilometr a má plochu větší než čtyři fotbalová hřiště. Mostečané začínají zpřístupněnou lokalitu objevovat. „Je to takový malý parčík uprostřed města. Docela se mi líbí, ale ještě jsem v něm nebyla,“ řekla 75letá Hana, která vidí na zelenou oázu z okna svého bytu. Bydlí blízko tělocvičny TJ Lokomotiva, pod kterou je hlavní vstup do parčíku, a díky tomu může být dřív na protějším sídlišti Výsluní. Hana chce místo brzy prozkoumat se psy.

„Už jsem tudy začal chodit pravidelně. Zkracuji si cestu,“ sdělil na nové asfaltové spojce 49letý Roman, který mířil z Výsluní k tělocvičně. Podle něj má lokalita ještě mouchy a město by mělo v úpravách pokračovat. „Klidně by tudy mohla vést cyklostezka, kterých je ve městě málo,“ dodal.

„Nám se ta změna líbí. Vznikl volný prostor, kam chodím s vnukem i se psy. Měla by to být klidová zóna, nechceme tu supermarket ani parkoviště,“ sdělila obyvatelka jedné z vilek. Přesto by uvítala, aby na travnaté rovině u borového háje vzniklo odpočinkové místo s lavičkami, na nichž by mohli sedět senioři z penzionu v ulici Ke Koupališti.

Veřejně přístupné prostranství vzniklo při bourání a výměně starého plotu kolem aquadromu. Nové oplocení se na svahu posunulo směrem nahoru k minigolfu, čímž se pro chodce uvolnila spodní část lokality, která řadu let ležela ladem. Původní městský plot chránil i krajní soukromý pozemek u zastávky MHD, který po odstranění bariéry zůstal také volný. Většina odhalené plochy ale patří městu.

„Ta lokalita byla zbytečně oplocená a nevyužívaná. Proto jsme plot posunuli, udělali propojující komunikaci směrem k Lokomotivě a vytvořili tak otevřené veřejné prostranství. Provzdušnilo se to a většina občanů si to zatím chválí,“ sdělil náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.

Kemp a plány na supermarket

Místo má svou zajímavou historii. Od roku 1976 bylo součástí termálního koupaliště a sloužilo jako kemp s venkovní umývárnou a toaletami, jejichž základy jsou v trávě ještě vidět. Při automobilových závodech Intersérie kemp využívali ke stanování hlavně fanoušci z východního Německa (NDR).

Pozemek město po roce 1989 zprivatizovalo a nový vlastník usiloval o výstavbu supermarketu s parkovištěm, což se nepovedlo. Proti byli v roce 2008 obyvatelé sousedních vilek, ale i radnice. Podobný záměr odmítlo město podle náměstka i loni. Současný územní plán umožňuje v lokalitě hlavně výstavbu rodinných či nájemních domů s maximálně dvěma patry, školy, ordinace, provozoven drobných služeb, sportoviště, případně vícepodlažní hromadné garáže či benzinky. Město na svých pozemcích nic takového neplánuje. Hrvol nevyloučil budoucí možné zvelebování parčíku.