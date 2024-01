V neděli 28. ledna se tu uskuteční 11. ročník přehlídky Svatba Nanečisto, která je v tomto rozsahu ojedinělá v celém regionu. „Cílem svatebního veletrhu je pomoci snoubencům zorientovat se v nabídce služeb, které mohou využít při přípravě svého dne D,“ sdělila Petra Vyoralová, majitelka Svatebního salonu Delta, který akci společně s hotelem pořádá.

Kromě mosteckého salonu budou mít v Cascade svá zastoupeni fotografové, floristé, svatební koordinátoři, zlatnictví, výrobci snubních prstenů, cukráři a další aktéři svatebního byznysu. Součástí programu, který potrvá od 10 do 17 hodin, budou dvě identické přehlídky svatebních šatů kolekce 2024 a pánských obleků. Seminář o přípravě svatby povedou svatební koordinátorky Pavla Beranová a vizážistka Míša Matejčíková.

Herec praží kávu. Muzikálový Martin Hubeňák založil na Mostecku novou značku

Veletrh není zdaleka jedinou společenskou akcí, která se koná v hotelu. V půlce ledna v něm začala série večerních tanečních zábav s názvem Saturday Nights, kterou dotuje město. Show s koncerty, jenž končí hodinu po půlnoci, budou pokračovat 27. ledna, 10. února a 24. února. Vystoupí tam například Roman Vojtek. V sobotu 17. února bude v prostorách Cascade Staročeský ples, na který už byly vstupenky díky obrovskému zájmu vyprodány.

Hotel, který město Most koupilo před třemi lety, tak částečně nahrazuje sousední zavřený kulturní dům Repre, jehož rekonstrukci chce radnice zahájit v letošním roce. Hotel, který po modernizaci vinárny nabízí i se dvěma salonky několik set míst pro návštěvníky různých akcí, chce radnice dál rozvíjet. Městský rozpočet letos počítá s uvolněním milionů korun na zpracování tří projektů. Jeden se týká rekonstrukce dalších interiérů vybraných prostor hotelu, druhý veřejného prostranství u hotelu, včetně Radničního parku, a třetí umístění sluneční elektrárny na budově. Město chce investovat i do vzduchotechniky a do vylepšení strojního vybavení gastroprovozu.

Prioritou je zrekonstruovat Repre

Podle primátora Marka Hrvola je nyní prioritou města zrekonstruovat Repre, ale postupné zvelebování hotelu a jeho okolí je součástí dalších rozvojových záměrů v centru Mostu. „Je potřeba dívat se na to jako na celek,“ sdělil primátor. Takto uvažovali už před půl stoletím projektanti centra, kteří stavebně propojili podzemí hotelu a sousední radnice či suterén Repre a Prioru. Dodnes stojí i rampa spojující foyer v horní část Repre s venkovním prostranstvím mezi hotelem a radnicí. Také tuto zchátralou část centra chce radnice upravit. „Je potřeba na tuto plochu už také začít myslet, protože opravit Repre a vedle ponechat polorozpadlé prostranství kolem hotelu by nebylo ideální. Proto řešíme i Cascade,“ uvedl primátor. Záměr souvisí i s tím, že velký sál Repre nemá sloužit jen na plesy a koncerty, ale i na konference. O Repre a Cascade chce město opřít svou budoucí konferenční politiku, jenž by lákala do Mostu k jednání různé organizace a nabízela ubytovací služby i prostory pro zasedání.

Aby měla centrum pod svou kontrolou a mohla ovlivňovat jeho rozvoj, radnice stále usiluje o koupi Prioru. Diskutuje se i o budoucnosti a vzhledu Pasáže U Lva, která vznikla v 90. letech necitlivou přístavbou na konstrukci radnice vedle velké sochy lva od významného českého sochaře a mosteckého rodáka Stanislava Hanzíka. „Bavíme se o tom, co dál s nepříliš vydařenou přístavbou pasáže. Už neodpovídá našim představám,“ tlumočil primátor výstup z interních debat.

Odpad už zaplatily tisíce Mostečanů. Město hovoří o první vlně, opozice má výtky

Koupi soukromého hotelu Cascade za 81 milionů korun schválilo mostecké zastupitelstvo koncem roku 2020. Důvodem byla obava z možného zřízení ubytovny i snaha posílit vliv místní samosprávy na změny v centru. Tehdejší primátor Jan Paparega po odsouhlasení transakce uvedl, že vlastnictví hotelu, divadla a zrekonstruovaného Repre s kongresovým sálem bude tvořit významnou synergii důležitou pro rozvoj centra a celého Mostu. Podle jednatele městského divadla Václava Hofmanna se už dříve uvažovalo o tom, že hotel a divadlo by společně tvořily kongresové centrum. „Pro divadlo je důležité, aby hotel v centru fungoval a byl součástí společenského dění,“ sdělil Hofmann.

Hotel vznikl v éře socialismu podle projektů architektů Václava Krejčího a Josefa Burdy. „Jde o jedinečný hotelový areál tehdy atraktivního terasovitého řešení koncipovaný jako důležitý prvek zasazený do odpočinkové zóny náměstí, propojující centrum se zelení vrchu Šibeníku,“ uvádí web a489.cz, který mapuje kvalitní československou architekturu z let 1948 až 1989. Hotel se otevřel v roce 1983 pod názvem Murom a s kapacitou pro 486 hostů. Nyní je jeho provozovatelem společnost Cascade servisní s. r. o., zřízená městem.