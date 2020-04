Čtyřiatřicetiletá Michaela z Mostu by moc uvítala, kdyby se její syn co nejdřív vrátil do školky. Vidí na něm, že se mu po dětském kolektivu stýská. „Byl zvyklý i na školkový řád, ale když je s námi doma zavřený, vzniká napětí,“ povzdechne si maminka.

Přesto se rodina až do podzimu sama dobrovolně omezí. Michaela totiž očekává, že školky přijmou kvůli přísnější hygieně méně dětí. „Jsem na mateřské. Dám přednost maminkám, které pracují a školky opravdu potřebují,“ vysvětluje Mostečanka, která školku odloží na září, kdy do ní přivede i druhého syna. Toho za dva týdny přihlásí elektronicky, protože zápisy musí být bezkontaktní.

Most školky zavřel 16. března kvůli koronaviru a chce je otevřít v květnu. Kdy přesně a za jakých podmínek, není stále jasné. Co všechno musí udělat pro bezpečnou výuku, dosud nevědí ani základní školy, které mají 25. května zprovoznit 1. stupeň pro nepovinnou docházku. Školky i školy měly do pátku 24. dubna zjistit, kolik dětí rodiče pošlou a co si to vyžádá. V pondělí 27. dubna začne radnice data analyzovat.

„Pokud to bude možné, školky bychom chtěli otevřít o něco dříve než školy,“ řekla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMost). Podle prvního odhadu školní rok dokončí v budovách mateřinek a 1. stupně necelá polovina dětí. Ostatní zůstanou doma.

Obavy jsou například z nedostatku pedagogů. Někteří půjdou na odložené operace nebo patří k rizikovým skupinám – jsou seniory či onkologickými pacienty. Radnice ale bude muset jako zřizovatel školských zařízení ochránit i děti a provozní zaměstnance od kuchařek po uklízečky. Most spoléhá na konec dubna, kdy mají ministerstva zdravotnictví a školství vydat podrobný metodický pokyn k provozu škol i školek.

„Musíme počkat a pak uvidíme, zda to dokážeme zvládnout,“ uvedla ředitelka MŠ Sochora Miroslava Samková. Tato školka je jediná, která v Mostě může fungovat. V mimořádném režimu pečuje o desítku dětí rodičů v první linii.

Na pokyny z ministerstva čeká i 8. ZŠ. Neví ani, kolik hodin se bude učit a zda a jak bude fungovat družina a jídelna. „Víme jediné, že to pro nás nebude jednoduché,“ sdělil ředitel Roman Ziegler. I tahle škola má jako jediná v Mostě výjimku a smí ve třídách učit skupinky žáků od 6 do 10 let, pokud jsou například z rodin lékařů či policistů. „Chodí k nám jeden žák a věnuje se mu jedna učitelka. Také mě to překvapilo. Myslel jsem si, že zájem bude větší,“ podotkl ředitel.

Někteří pedagogové a rodiče pochybují, že všechna chystaná nařízení pro postupné otevírání škol a školek budou splnitelná. Upozornili třeba, že mnoho menších dětí nesnese roušku. Pokud budou i ve školkách povinné, musí se jich zajistit tisíce, protože děti je během několika hodin zahlení. Jedna školka odhadla denní spotřebu roušek na čtyři stovky. Když budou bavlněné, neví se, kdo je bude po časté výměně prát. Komplikace se očekávají i při předávání dětí, kdy bývá ve školkách nával a kdy chodí i prarodiče, aby rodiče mohli do práce. „Jak chtějí zajistit rozestupy? A co společná hygiena, hry a stravování dětí? To je vždy kontaktní. Pro učitelky to bude nezvládnutelné, i kdyby se snažily sebevíc,“ míní Michaela, která sleduje na sociálních sítích diskuze maminek. „Některé se koronaviru bojí a děti do školky nechtějí dát. Pak jsou ale ty, které už chtějí do práce a nemají jinou možnost,“ dodala.

Podle poslankyně Hany Aulické Jírovcové (KSČM) rozhodování rodin ovlivní ošetřovné pro zaměstnané rodiče, které se má zvýšit z 60 na 80 procent. I to by se ale mělo upřesňovat. „Různá opatření se mění téměř ze dne na den. Možná že i nouzový stav se ukončí 30. dubna a rozvolňování se ještě upraví,“ připustila poslankyně. Podle ní by ale ministerstvo školství nemělo nechat rozhodování o školách a školkách na obcích. „Potřebují návod, kterého by se držely,“ poznamenala.

Nejistota vadí i senátorce Aleně Dernerové (ProMost). „Vše je to zahalené v mlze,“ glosovala situaci. „Rodiče žáků se mě ptají, co bude dál, protože mají s domácí výukou problémy. Je pro ně nesnesitelné být s dětmi tak dlouho doma,“ dodala.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl v pátek Radiožurnálu, že konkrétní hygienické pokyny včetně pravidel pro nošení roušek stanoví do 30. dubna ministerstvo zdravotnictví, aby se školy mohly na otevření připravit. „Dominantní do 30. června zůstává vzdálená výuka,“ řekl. Druhý stupeň ZŠ se zřejmě do konce června neotevře, jedná se pouze o výjimce pro žáky 9. tříd.

Co bude od pondělí 25. května

(podle MŠMT k 24. 4.)



Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.



Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.



Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.



Tělesná výuka bude zakázána.



Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.



V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.