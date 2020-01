Víte, co mají společného chirurg František Krtička, herec Karel Nonner a fotbalista Josef Masopust? Všichni jsou držiteli Ceny města Mostu, kterou dostali za mimořádné zásluhy v letech 1990, 1996 a 2000. Cena se uděluje už čtyřicet let a laureátů jsou desítky. Teď se hledají nové tváře. Mostecká radnice v úterý 7. ledna zahájila sběr nominací pro udělení ceny za rok 2019. Kandidáty navrhuje veřejnost. Není k tomu nutný žádný úřední formulář.

„Termín pro doručení písemných návrhů končí 31. května. Lze je poslat mailem nebo klasickou poštou. V návrhu je potřeba zdůvodnit, za co by měla nominovaná osobnost, či kolektiv, cenu dostat,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

O udělení ceny rozhodne zastupitelstvo, které se řídí jejím statutem a v posledních letech hlasuje bez delších diskuzí. Opoziční zastupitel Tomáš Ondrášek před časem upozornil, že cena by se neměla přednostně udělovat za dobrý výkon v běžném pracovním poměru, v němž je odměňování v kompetenci zaměstnavatelů. „Cenu města Mostu by měla dostat osoba, jejíž činnost přesáhne svým významem hranici regionu. A ještě vyšší hodnotu má, když to dělá ve svém volném čase, bezplatně a dobrovolně,“ uvedl.

Loni radnice obdržela návrhy na ocenění 15 jednotlivců a tří kolektivů. K nominovaným osobnostem patřili například ředitelka ZŠ Zdeňka Matějčka Hana Ajmová, dětský lékař Jiří Biolek, policista David Kánský nebo podnikatel Vladimír Peleška. Z kolektivů to byla společnost Autodrom Most, tým pracovníků Hospicu Most a Festivalový orchestr Petra Macka.

Cenu získali pedagožka a úspěšný hudebník

Zastupitelé nakonec jednohlasně přidělili cenu hudební pedagožce Květoslavě Hasilové a jejímu žáku Milanu Al-Ashhabovi, který jako houslista sklidil řadu úspěchů i v mezinárodních soutěžích.

Podle svého statutu je Cena města Mostu hlavně morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, která mají vztah k Mostu. Dává se také za přínos k rozvoji města ve všech oblastech života. Proto cenu dostali také politici, učitelé, sportovci i lékaři. Podmínkou není být rodákem nebo v Mostě trvale žít, podstatná je nějaká vazba k městu, které kandidát například reprezentuje či propaguje v ČR a zahraničí. Cenu lze udělit i posmrtně, což radnice udělala čtyřikrát. Oceněných může být víc a každému náleží finanční odměna 25 tisíc korun.

Návrhy na ocenění od veřejnosti a různých organizací se doručují odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu. O seznamu kandidátů pak jednají zastupitelské kluby a radní, kteří doporučí zastupitelstvu ke schválení vybrané favority. Hlasuje se o nich obvykle v září, ale může se stát, že zastupitelstvo cenu vůbec neudělí. Celý proces končí na podzim, kdy si schválený laureát cenu přebírá zpravidla v městském divadle u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

Cena města Mostu se po roce 1989 poprvé udělila Občanskému fóru Divadla pracujících a Občanskému fóru Mostecka. Město Litvínov podobnou cenu nemá, ale v minulosti udělovalo čestné občanství. Jeho držiteli jsou známí litvínovští hokejisté se zlatou olympijskou medailí z Nagana a umělci Miroslav Kovářík, Bohdan Kopecký a Stanislav Hanzík.