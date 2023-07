/FOTO, VIDEO/ Jídlo a pití zdarma, pochvalné proslovy a focení s průhledným kovovým obrem. U obchodního domu Central v Mostě se v úterý 18. července konal veřejný ceremoniál s představením působivé červené sochy od Jakuba Flejšara, který kromě vytváření velkých figur proslul jako trenér olympijské vítězky ve snowboardcrossu Evy Adamczykové (Samkové). Nový umělecký objekt ze stavebního železa roxor se jmenuje Most-tyčák a stal se další výtvarnou dominantou středu města, které potřebuje zkrášlit.

Slavnostní představení sochy Mosty-tyčák v úterý 18. července u Centralu v Mostě.. | Video: Deník/Martin Vokurka

Objekt má rozměry 2x4x7 metrů a je na kavárenské terase mezi třídou Budovatelů a ulicí Radniční. „Tyčák je rozjímající panák, který sedí u kavárny a užívá si života,“ popsal své dílo autor, který se setkání u sochy zúčastnil.

Na sociálních sítích dílo vyvolalo rozporuplné reakce. Podle řady lidí se nejedná o umění, jiní naopak sochu v dlouho zanedbávaném centru města oceňují. „Tyčák, pěkné umělecké dílo,“ okomentoval novinku Martin Drobný. „Je to krásné,“ napsala Jana Petáková. „To je tragédie, hromada šrotu,“ reagoval Pavel. „To jako vážně? Žádné umění v tom nevidím,“ dodala Marry a Petra připojila svou obavu: „Jsem zvědavá, kdo na to první vyleze a zasekne se tam, obdobně jako v kontejneru na elektroniku.“ Naopak Radim sochu v komentářích na facebookovém profilu Deníku bránil: „Mně přijde, že ty lidi v Mostě neumí ocenit vůbec nic. Za mě pěkný.“

Podle Flejšara každé umění vyvolá různé emoce a konstruktivní kritické názory bývají přínosem, protože odhalují jiný úhel pohledu. Sochař dává všemu čas. „Negativní reakce se budou postupem času proměňovat. Kdyby se ta socha měla za pět sedm let odvážet, tak budou vznikat opět negativní reakce, ale kvůli tomu, že se odváží něco, co oživuje veřejný prostor. Ten je třeba kultivovat a osvícený majitel obchodního domu si tu potřebu uvědomil,“ řekl sochař. Dodal, že taková kultivace je důležitá pro všechny a i když si to někdo třeba v první chvíli neuvědomí, tak pochopení změny k lepšímu přijde později.

„Je to krásné dílo,“ prohlásil primátor Marek Hrvol. Podle něj socha oživila ulici a má i zajímavý a vtipný název. Primátor také připomněl, že radnice chystá rekonstrukci nedalekého kulturního domu Repre. „Město bude mít centrum, za které se nebude stydět a na které bude pyšné,“ uvedl.

Most-tyčák je součástí postupné rekonstrukce Centralu, která začala v roce 2020, stojí desítky milionů korun a zahrnuje i vylepšování exteriéru. Zástupci obchodního domu své záměry přiblížili během ceremoniálu u sochy. Ta stojí v místě, kde stál vysoký venkovní sloup propojený s hlavní budovou. Když dělníci sloup zbořili, tak vznikl podle sochaře, který spolupracoval s architekty, krásný otevřený prostor. Rozhodli se tedy využít zbylého soklu po sloupu a posadili tam Most-tyčáka. Další kovová socha od Flejšara ještě letos bude na opačné straně stejného vchodu do Centralu.

Most-tyčák nestál město ani korunu, protože vznikl na objednávku pro Central. Figura je červená, aby na pozadí obchodního domu vynikla a byla lépe čitelná pro lidi. Navíc tato barva si podle autora krásně hraje se světlem a stínem, na čemž je jeho sochařina hodně založena. Volba materiálu souvisela s okolní architekturou, která má kov v konstrukcích.

MgA. Jakub Flejšar

Narodil se v roce 1980 v Praze. Vystudoval pražskou UMPRUM. Je známý jako tvůrce figur připomínající lidské postavy v různých polohách, které jsou součástí veřejného prostoru měst či krajiny. Kromě umění se věnuje sportu. Je trenérem v týmu českých snowboardcrossových závodníků.