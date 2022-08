„Je to nejlepší, co mohli udělat. Byly tu problémy při výjezdu ze sídliště i od pumpy. Řidiči jako by nevěděli, kdo má při odbočování přednost v jízdě,“ sdělil 68letý František, který bydlí na sídlišti a místní dopravní situaci dobře zná. Senior, který chodí stavbu pozorovat, vítá i připravovaný posun přechodu pro chodce dál od okružní křižovatky u Lidlu a výstavbu zcela nového přechodu mezi sídlištěm a restaurací, aby se zvýšila bezpečnost. „Tady žádný jiný přechod k 'mekáči' není. Musí se k němu jen od Lidlu přes parkoviště,“ dodal.

Rekonstrukce stále průjezdné silnice stojí pět milionů korun a má být hotova do září. Přechod u Lidlu se posune o čtrnáct metrů a bude u něj nový chodník. Stavbaři upraví i další přechody a zlepší pěší propojení k obchodnímu centru Retail park Most, kde jsou prodejny značek Mountfield, Pet Center či Sportisimo. V ulici bude i trasa pro cyklisty.

Dále se chystá výstavba oploceného parkoviště v prostoru zbourané 17. ZŠ, kde vznikne přes dvě stě míst pro auta. Zakázku vyhrála koncem července s cenou 14,5 milionu korun společnost Herkul. Projekt řeší i vybudování příjezdových komunikací a navazujících chodníků, nové veřejné osvětlení, vjezdy se závorami a rozvod kabelů pro kamerový systém. Stejná firma získala i menší zakázku na rozšíření sousedního parkoviště v areálu 18. ZŠ, kde jsou v plánu tři desítky stání.

V Mostě zatím pokračuje rekonstrukce silnice v ulici Moskevská, v jejíž horní části se pracuje na autobusových zastávkách.

Uzavírek a objížděk přibude

Stavební ruch zažívá i Litvínov s okolím. Kvůli úplné uzavírce silnice Horní Jiřetín – Nová Ves v Horách, kde se bude rekonstruovat most v lokalitě Mikulovice, začíná v pondělí 1. srpna čtyřměsíční výluka autobusové linky 521 Litvínov – Olbernhau. Trasa linky v úseku Litvínov – Nová Ves v Horách povede po objízdné trase přes Klíny a Mníšek. „V zastávkách na objízdné trase linka nezastavuje,“ informoval krajský úřad. Objížďka pro osobní auta povede z Horního Jiřetína přes Janov, Křížatky a Mníšek do Nové Vsi v Horách a zpět po stejné trase.

V samotném Litvínově se opravuje část frekventované silnice v Podkrušnohorské ulici, kam se pokládá nový povrch, a až do dubna potrvá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě mezi komunikací Podkrušnohorská a Žižkova. Tam si stavební práce vyžádají postupné uzavírky v deseti úsecích. Omezení zasáhne i Nerudovo náměstí a ulice Emy Destinové, Krátká a Haškova.

A to není vše. Radní minulý týden schválili vítěze výběrového řízení pro obnovu povrchů v ulici Gorkého. Z nabídnutých osmi cen byla nejlevnější ta za dva miliony korun. „Opravovaný úsek je část od křižovatky ulice Gorkého s ulicí K Loučkám směrem k ulici Bezručova. Po výměně obrubníků a pokládce nového povrchu bude vodorovné značení provedeno v plastu,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková.

O dalších opravách se rozhodne po volbách

O tom, co se bude v Litvínově opravovat v příštím roce, rozhodne nové zastupitelstvo, které se ujme správy města po zářijových komunálních volbách. Už teď ale na radnici připravují návrh rozpočtu. „V letošním roce je sestavování o to náročnější, protože na konci září do tohoto procesu zasáhnou volby. S veškerými materiály se tak musí v krátké době seznámit noví zastupitelé, aby mohl být rozpočet schválen do konce roku,“ informovala starostka Kamila Bláhová.

V srpnu odevzdají vedoucí odborů seznam plánovaných výdajů a návrhy na žádosti o dotace. V září se vše projedná a na konci měsíce by mělo mít vedení města na stole první návrh rozpočtu, včetně přehledu investic. Radnice materiál koncem listopadu zveřejní a 15. prosince o něm budou hlasovat noví zastupitelé.