Most opraví další silnice, ale přednost začne dávat děravým chodníkům

Kdyby se všechny cesty v Mostě poskládaly za sebe, auta by po nich dojela až do polských Krkonoš. Opravit najednou alespoň desetinu takového množství komunikací není možné, a tak to radnice dělá postupně. Letos uvolní další desítky milionů korun, aby auta nedrncala a chodci nezakopávali.

Tramvajová křižovatka u Penny v Mostě. Auta se tu vyhýbají díře a vjíždějí do protisměru. | Foto: Deník/Martin Vokurka