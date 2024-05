Řidiče v okresu Most čeká letos řada dopravních překvapení. Nejvíce jich bude během léta a podzimu. Důvodem jsou hlavně opravy či rekonstrukce státních, krajských i městských komunikací, které nejsou v dobrém stavu. Některé práce už začaly a další budou následovat.

Silnice Most - Bílina. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Patří k nim například sanace jednoho důležitého silničního mostu, který se pro auta zcela uzavře. Dopravu dočasně ovlivní také několik sportovních či kulturních akcí, kdy bude lepší využít MHD nebo jít pěšky. Přinášíme přehled, co se chystá.

Hodně vytížená silnice I/13 z Mostu do Chomutova a Bíliny je pro celý region klíčová. Není tedy divu, že se tam pracuje na několika místech. Aktuálně probíhá na „třináctce“ oprava mostu přes železniční trať u bývalé obce Komořany. Na místě je kyvadlový provoz řízen semafory. Předpokládaný termín dokončení je v prosinci 2024.

Mezi Mostem a Bílinou, v úseku nad Chanovem, pokračují práce na vozovce o celkové délce 0,9 kilometru. Uzavřen je tam levý jízdní pás a jezdí se v režimu 1+1 (Most - Bílina). V tomto případě se dokončení očekává letos v říjnu.

V úseku Bílina – Most zároveň začnou přípravy na zrychlení dopravy, což se bude týkat trasy dlouhé přes deset kilometrů. Práce by měly odstartovat v červnu a trvat do prvního pololetí roku 2025. Jedná se o instalaci zádržného systému a svislého dopravního značení, aby mohla být zvýšena rychlost z 90 na 110 km/h. „Dopravní omezení bude vždy lokální,“ upřesnila pro Deník průběh prací Kamila Zahálková z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Řidiči musejí v letošním roce počítat také s plánovanými opravami povrchů krajských komunikací 3. třídy, které jsou především ve venkovských či horských částech okresu.

Pracovat se bude například na průtahu obcí Lužice směr Chouč a na silnici vedoucí od starého obecního úřadu v Lužicích směrem na Dobrčice. Tam se předpokládá částečná uzavírka. Silničáři začnou opravovat také silnici od hraničního přechodu v obci Nová Ves v Horách směrem na Mníšek. Jedná se o komunikaci III/2546 dlouhou přes 2,6 kilometru, jejíž oprava si vyžádá úplnou uzavírku.

S omezením dopravy musejí řidiči počítat i u krušnohorské vodní přehrady Fláje, kde silničáři vylepší komunikaci III/01312 v délce přes čtyři kilometry, a to od křižovatky s III/2545 až k hranici okresu Teplice. Něco udělají v režimu zákazu vjezdu, zbytek za částečné uzavírky.

Opravy se dočká i průtah litvínovským Hamrem, kde se částečně uzavře vozovka v úseku dlouhém 640 metrů. „Dále bude probíhat sanace svahu v Janově, podél krajské komunikace III/2543 v ulici Křížatecká, kde bude po dobu opravy také omezen provoz,“ sdělila Lenka Tačnerová ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Město Litvínov se v létě pustí do obnovy povrchů komunikací například v ulicích Anglická, Boženy Němcové, Soukenická a Šafaříkova. Začít by měla i rekonstrukce děravé cesty v ulici Jandečkova. Dočasné komplikace s nedostatkem místa pro stání aut se očekávají v lokalitě Osada – Jih, kde má do léta začít výstavba nových parkovacích míst, včetně odvodnění, rozšíření chodníkových ploch a osvětlení.

V ulicích Sukova, Šaldova a Jedličkova vznikne během několika měsíců celkem 83 kolmých, šikmých i podélných parkovacích míst. Tato nová investice má na Osadě zlepšit dostupnost parkování, protože kapacita odstavných ploch je v této části Litvínova dlouhodobě nedostatečná. „Do budoucna počítáme s doplněním dalších míst na zelené ploše vedle zimního stadionu,“ informoval místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum.

Největší dopravní stavbou v Mostě bude letos rekonstrukce mostu mezi děkanským kostelem a třídou Budovatelů. Pod mostem s lávkou pro pěší je silnice I/13, železniční a tramvajová trať a řeka Bílina. Práce začnou v září po Mostecké slavnosti a měly by trvat několik měsíců, s možnou prodlevou kvůli nepřízni počasí.

Sídliště Osada v LitvínověZdroj: Deník/Martin Vokurka

Pro chodce bude most průchozí, ale pro auta se zcela uzavře. Náhradní trasa povede okolo muzea přes nový silniční most. Příprava stavby vyžaduje koordinaci s železničáři, protože během sanace mostních pilířů budou nutné výluky některých vlakových spojů. Město nemůže rekonstrukci odkládat, protože závady by mohly způsobit havarijní stav konstrukce.

K důležitým stavbám, které by ještě letos mohly ovlivnit dopravu v Mostě, patří projekt rozšíření autobusového terminálu u vlakového nádraží. Termín zahájení prací ještě není znám. Radnice vyhlásila zakázku s lhůtou pro podání nabídek do 20. května. Projekt zahrnuje celkovou modernizaci terminálu - zvýšení kapacity odstavných stání pro autobusy a osobní auta, úpravu zastávek a výstavbu nového objektu se zázemím pro řidiči autobusů.

Krátkodobé lokální problémy v dopravě mohou letos způsobit i větší společenské akce. Kromě tradičních letních závodů na autodromu, kam opět zamíří davy fanoušků z ČR a zahraničí, bude mít vliv zejména na parkování Olympijský festival u jezera Most, který se bude konat na přelomu července a srpna v době olympiády v Paříži.

Na festival u jezera, kde bude mimo jiné největší fan zóna v republice, stanové městečko a sektor pro sportování, mají dorazit desítky tisíc návštěvníků. Organizátoři proto doporučují, aby maximálně využívali veřejnou hromadnou dopravu a zabránili tak případné zácpě komunikací osobními auty.

Na Litvínovsku dopravu omezí v sobotu 8. června automobilový závod do vrchu Janov – Křížatky 2024. Od 7 hodin do 18 hodin bude v obou směrech zavřena silnice III/2543 z Janova na Křížatky. V době konání závodu bude umožněn průjezd vozidlům MHD, integrovaného záchranného systému a vozidlům se souhlasem pořadatele. Na omezení upozorní dopravní značky.

Zdroj: Deník/Petr Kinšt