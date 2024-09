Tento most v Mostě je od pondělí 23. září zavřený, bude se opravovat. | Video: Martin Vokurka

Ještě dopoledne v pondělí 23. září tam jezdila auta, pak přijeli značkaři a silniční most mezi mosteckou třídou Budovatelů a přesunutým kostelem zavřeli. Začala tak příprava na rekonstrukci mostní konstrukce, do které zatéká.

Práce potrvají do poloviny příštího roku a budou stát 36 milionů korun. Většinu má město zaplatit ze státní dotace. Objízdná trasa vede přes sousední silniční most u muzea a týká se i autobusových linek MHD 16 a 30.

Na zavřený most mohou jen chodci a cyklisté, pro které je po celou dobu oprav vyhrazen zvláštní koridor. Nyní lze most přecházet nebo přejíždět na kole po části vozovky, protože okraj mostu s chodníkem se bude sanovat jako první.

Most dlouhý 182 metrů vede přes silnici I/13, železnici a řeku Bílina a spojuje město s kostelním areálem, jezerem Most, Rudolicemi a obcí Braňany. Poslední jeho velká rekonstrukce proběhla v letech 2005 až 2006 a stála 120 milionů korun.

Město tehdy most dočasně darovalo Ústeckému kraji, aby mohl čerpat státní dotaci na rekonstrukci. Předtím hrozilo, že silniční most se bude muset zbourat a zůstane jen lávka pro pěší. Most se tehdy zavřel v listopadu 2005, protože statici ho označili za nebezpečný. Rekonstrukce ve dvou etapách trvala zhruba rok.

