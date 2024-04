Dosud se tento festival konal jen v Praze, Brně, Ostravě a Lipně. Na ten mostecký mají dorazit s mládeží i sportovní oddíly z blízkého Německa. Pořadatelé připravují také olympijské letní kino, které bude po večerním fandění promítat v chill-out zóně filmy se sportovní tematikou.

Festival začne happeningem, který má v přímém přenosu odvysílat Česká televize na svém prvním programu. To už bude stát u jezera další festivalová atrakce, 12 metrů vysoká Eiffelova věž vyrobená 3D tiskem z recyklovaného plastového odpadu vyloveného z oceánu. Na vodě bude zároveň nové velké molo s fotopointem a zázemím pro slunění.

Na festival, který zabere velkou část jižního pobřeží, se těší také skifař a trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek, jenž je s oštěpařkou Barborou Špotákovou ambasadorem akce. „Určitě i rád přespím v Olympijském kempu,“ sdělil Synek, který v březnu u jezera Most fotil kampaň pro festival.

Ubytování v komfortních stanech, které se dají přes web olympijského výboru předem rezervovat, je festivalovou novinkou. V jezerní aréně bude i místo pro karavany a obytné přívěsy. V nabídce je také příměstský olympijský tábor pro děti od 6 do 15 let, který zahrnuje sportování, olympijské triko, setkání s olympioniky, jídlo, pitný režim i analýzu sportovních vloh. K jezeru bude jezdit posílená MHD, rozšířená o dva dvoupatrové autobusy.

Druhou top akcí bude Mostecká slavnost v okolí děkanského kostela. Letos je opět dvoudenní, v termínu 13. a 14. září, což je pátek a sobota. Novinkou bude například velký páteční ohňostroj, který město nevyužilo na silvestra kvůli nepříznivému počasí.

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční zázemí a program s koncerty. „Zachováme tři pódia a nabídneme spoustu zajímavých interpretů,“ uvedl vedoucí radničního odboru školství, kultury a sportu Tomáš Brzek.

Podívejte se, jak to na Mostecké slavnosti vypadalo loni:

Jména zpěváků a kapel město zveřejní až po uzavření všech smluv. Jisté je, že v areálu slavnosti bude znovu hlídaná zóna pro stany a úschovna kol.

Mostecká slavnost se má letos zařadit mezi tzv. Čisté festivaly, které garantují ekologickou odpovědnost v oblasti třídění odpadu. „Snažíme se, aby lidi recyklovali. Na Mostecké slavnosti se přece jen generuje velké množství odpadu, přestože máme vratné kelímky,“ dodal Brzek. Slavnost s řadou doprovodných atrakcí a stánků s občerstvením každoročně navštíví několik desítek tisíc lidí.

Jiný druh zábavy nabídne na přelomu jara a léta hrad v Mostě. Od 14. do 29. června zaplní jeho nádvoří Divadelní léto na Hněvíně. Představení pod širým nebem zahrají obě scény mosteckého divadla: činohra i Divadlo rozmanitostí.

„Poprvé na Hněvíně uvedeme dobrodružný příběh Hrabě Monte Cristo aneb Pomsta není řešení,“ uvedla produkční Lenka Krestová z Městského divadla v Mostě. Příznivci venkovních inscenací uvidí i oblíbené tituly Noc na Karlštejně, Sluha dvou pánů a Golem.

Divadlo rozmanitostí připravilo pohádku Mach a Šebestová a letošní novinku Maxipes Fík. O vstupenky je velký zájem, například Noc na Karlštejně byla už v dubnu skoro vyprodaná. Za divadlem jezdí na hrad i obyvatelé jiných měst.

Také provozovatel hradu chystá pro veřejnost řadu vlastních akcí. Láká hlavně na hudebně charitativní zážitek Carpe Diem, který se uskuteční 1. června od 15 hodin. „Carpe Diem považujeme za naši stěžejní akci, protože rezonuje s novými hodnotami hradu Hněvín. Jedná se o progresivní akci s účelem pomáhat, ale zároveň obohatit kulturní scénu na Mostecku,“ sdělila Simona Mann, jednatelka společnosti Nord Food, která zajišťuje pro město Most správu a provoz historické památky.

Simona Mann ze společnosti Nord Food.Zdroj: Nord Food

Obdobných akcí je podle Mann na českých hradech velmi málo. Na Hněvíně zazní melodic house hudba a živé nástroje doprovázené tancem, zábavou, tetováním či možností nechat se zvěčnit na koloidní fotografii.

Výtěžek opět poputuje místnímu spolku Nové Háro, který vyrábí paruky pro onkologicky nemocné dětské pacienty a šíří osvětu. „Carpe Diem do velké míry kráčí ruku v ruce s naším záměrem hrad Hněvín proměnit v místo, které dýchá nápady a kde jiskří kreativita,“ uvedla Mann.

Zakladatelem akce je mostecký lékař a DJ Vít Šimeček. Loni se pro spolek vybralo skoro 252 tisíc korun.

Akce roku na Mostecku

Olympijský festival bude u jezera Most na přelomu července a srpna v době letní olympiády v Paříži.

Vstupné:

Děti do 6 let, senioři a ZTP: zdarma

Děti 6-12 let: 100 Kč

Mládež od 13 let a dospělí: 200 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let) vč. 1 hrací karty: 400 Kč