Čtyřiapadesátiletá Renata čeká u obchodního domu Central na autobus. S nákupem sedí na třídě Budovatelů a opírá se o obří hranatý květináč, v němž po dešti plavou flotily vajglů. „Tady to teď vypadá hrozně,“ povzdechne si. Tato část centra města s prázdnými výlohami podél tramvajové trati je plná betonu a k odpočinku neláká. Vlastník Centralu, kam Renata chodí pravidelně a ráda nakupovat, vzhled budovy a jejího nejbližšího okolí vylepší. Bude to největší soukromá revitalizace ve středu Mostu od otevření obchodního domu před třinácti lety.

Schválený projekt počítá i s rozšířením zelených ploch se stromy a keři. Rostliny budou také na fasádě. Renata se na to těší. „Zeleň je potřeba všude, hlavně v centru. Zlepší to vzhled celého města,“ dodala u bočního vstupu do Centralu, kde vzniknou nové jezdící schody.

Stavební úřad rozhodl o úpravách obchodního domu na konci června. Ve čtvrtek 15. července skončila lhůta na odvolání. Stavební povolení platí dva roky. Největší nákupní komplex v regionu nyní prochází rekonstrukcí vnitřních pasáží, na což po dokončení naváže aktuálně schválená revitalizace jednotlivých hlavních vstupů a úprava vnějšího vzhledu celého centra.

Celková cena rekonstrukce, kterou vlastník Centralu v letošním roce postupně realizuje, překračuje hodnotu 60 milionů korun. „Vstupy budou upravovány postupně, aby byla zachována průchodnost centra pro zákazníky, přičemž největší změna nás čeká u vstupu směrem od magistrátu,“ sdělil Deníku ředitel Centralu Martin Koštíř.

Upravované vstupy dostanou otočné dveře a zlepší se také možnosti bezbariérového přístupu. U magistrátu se zázemí rozšíří o venkovní terasu, která má hlavně v letních měsících dopřát návštěvníkům příjemné posezení. Prostředí dotvoří výsadba zeleně a vybudování klidových zón okolo celého obchodního domu.

Vstup do Centralu z třídy Budovatelů projde větší rekonstrukcí, která zahrne i instalaci eskalátoru v části současného schodiště. „Každopádně to pro nás bude lepší. Starší lidi nebudou muset chodit po schodech,“ řekl 59letý Libor, který v centru často nakupuje. Po úpravě lidé jako on najdou uvnitř i další novinky. Ve volném prostoru ve druhém patře se rozšíří jídelní zóna.

Z aktuálního rozhodnutí stavebního úřadu například vyplývá, že u nárožní věže s hodinami se ubourá vyčnívající část balkónu nad chodníkem, upraví se dešťová kanalizace, elektroinstalace a protipožární zařízení. Hlučné práce na staveništi nebudou možné od 21 do 7 hodin. Hygienici nařídili v případě nutnosti stavební plochy skrápět, aby práce neobtěžovaly okolí zvýšenou prašností. V budoucnu vlastník plánuje další investice, například revitalizaci celé fasády.

Prostor kolem Centralu je součástí Budovatelky, nejreprezentativnější části Mostu, která je ve středu města velká jako pražské Václavské náměstí. Celkem 1 209 Mostečanů v sociologickém šetření ale potvrdilo nespokojenost se stavem ulice. Radnice začala v roce 2018 připravovat urbanisticko-architektonickou soutěž na zvelebení veřejných prostranství, včetně dopravního řešení, mezi křižovatkami u Prioru a Centralu. Náklady na rekonstrukci se odhadovaly až na 200 milionů korun, z toho většinu by mohla uhradit EU. Město však loni vypovědělo smlouvu organizátorovi soutěže. Důvodem byla změna investičních priorit kvůli koronakrizi.

Central

Obchodní dům se otevřel v květnu 2008. Stál přes jednu miliardu korun. Vznikl místo plochy zvané Plecháč, kde před rokem 1989 pořádali komunisté velké manifestace, například oslavy 1. máje. Letos na jaře začala v Centralu rekonstrukce pasáží s kompletní výměnou dlažby. Na sociální síti čelil obchodní dům kritice, že nová lesklá dlažba klouže. Správce budovy ujistil, že zátěžová italská dlažba splňuje všechny bezpečnostní standardy a zveřejnil protokoly o zkoušce protiskluznosti.