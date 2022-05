Málokterá budova v Mostě vyvolala mezi veřejností takový rozruch a tak protichůdné reakce jako Central. Lidé se už před jeho výstavbou rozdělili na dva tábory – jedni nový chrám konzumu v samém srdci města vítali, druzí ostře kritizovali. Byli to například provozovatelé okolních obchůdků či nezávislí architekti.

Fotografie obchodního domu Central v Mostě v den svého otevření 15. května 2008:

Faktem je, že obchodní dům svým umístěním a svou velikostí na sebe strhává pozornost a stal se vyhledávaným centrem nákupů, korzování, setkávání a zábavy, zatímco sousední 1. náměstí, Prior a kulturní dům Repre se spíše vylidňovali.

Obchodní dům Central při západu slunce v předvečer svých 14. narozenin. Osvětlená budova je bytový dům, který je součástí nákupního komplexu.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Kdyby Central uměl mluvit, řekl by možná toto: „Lidi si na mě zvykli. Sem tam sice reptají, když jsem třeba dostal lesklou dlažbu, která vypadá jako kluziště, ale stále do mě chodí a tráví ve mně volný čas. Jsem vlastně takové jezero Most přímo v centru města."

Architektka Helena Kubínová kdysi trefně poznamenala, že obchodní dům Central „k sobě přitahuje téměř veškerou energii ve středu města,“ zároveň ale tvoří bariéru mezi 1. náměstím s krásným divadlem a hlavní třídou Budovatelů.

Fotografie ze staveniště obchodního domu Central v Mostě, leden 2018:

Výstavba Centralu na pozemcích, které město prodalo soukromým investorům, začala v únoru 2007 a trvala do května 2008. Předtím tam byla asfaltová plocha s parkovištěm (tzv. Plecháč), kde se v minulosti konaly komunistické manifestace a později trhy.

Na snímku z roku 1987 je manifestace k 55. výročí Velké mostecké stávky. Projev čte předseda komunistické vlády Lubomír Štrougal. Tomuto místu se říkalo Plecháč, dnes tu stojí obchodní dům Central.Zdroj: archiv města Mostu