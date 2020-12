Od ledna se výstavba v Mostě začne řídit novými pravidly. Změny v územním plánu zahrnují i rekreaci. Otázkou zůstává, zda se tím zastaví pokles počtu obyvatel.

Výkres návrhu nového územního plánu města Most. Zastupitelstvo ho schválilo 15. prosince. | Foto: Město Most

Kdyby byl nějaký investor, v liduprázdném mosteckém lesoparku Hrabák by se ještě teď mohly stavět rodinné domy. Za pár týdnů to ale bude zakázané. V Mostě totiž začne platit nový územní plán, který ve městě změní funkci řady pozemků a bude pro všechny závazný. Dosud platná regulace je z roku 2002 a příprava na novou trvala osm let. Během nich musela radnice reagovat na aktuální trendy regionálního rozvoje a vypořádat přes dvě stě připomínek a námitek. Konečnou podobu územního plánu, která začne platit od ledna, schválilo zastupitelstvo.