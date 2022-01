Radní schválili pravidla pro poskytnutí finančního daru loni v říjnu, ale platit začala až v novém roce. Žádat o dar lze od 3. ledna vždy do šesti měsíců od narození dítěte. Zákonný zástupce může žádost podat na dítě narozené v termínu od 1. ledna 2022. Pokud se někomu narodí dvojčata či vícerčata, vyplní formulář na každé dítě.

Na obdarovávání jsou pro letošek v městském rozpočtu čtyři miliony korun, ale tato částka se může měnit podle počtu schválených žádostí. Například v roce 2020, kdy ještě program neplatil, mostecká matrika zaevidovala celkem 602 novorozenců.

Radnice bude každou žádost o dar posuzovat individuálně podle doložených skutečností. Jednou z hlavních podmínek je, že novorozenec má v okamžiku podání žádosti trvalý pobyt v Mostě a že alespoň jeden ze zákonných zástupců musí být minimálně poslední rok před narozením dítěte občanem ČR s trvalým pobytem v Mostě. Další podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů je dva roky před narozením dítěte nepřetržitě zaměstnán, podniká nebo studuje. Dar nedostane žadatel, který je hlášen na tzv. úřední adrese a je dlužníkem města, jeho organizací a firem. Smůlu má tedy například ten, kdo nezaplatil dopravnímu podniku pokutu za jízdu načerno.

Všechny potřebné formuláře jsou na webu města a vyplněné je přijímá odbor sociálních věcí. Finanční dar se vyplácí po usnesení městské rady do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě vícerčat je třeba hlasování zastupitelstva. Žádosti splňující podmínky se těmto orgánům budou předkládat nejméně jednou za čtvrtletí. K podpisu smlouvy úřad žadatele sám vyzve. Když ji do tří měsíců nepodepíše, nárok na dar zaniká. Pokud rodiny získá dar na základě nepravdivých údajů, musí ho po úřední výzvě do měsíce vrátit.

Most není jedinou obcí v Ústeckém kraji, která zvýhodňuje své obyvatele. Řadu benefitů občanům s trvalým pobytem nabízí například víska Srbice na Teplicku. Důvody jsou ale jiné než v Mostě, který čelí odchodu aktivních lidí za lepším. Srbice kompenzují svým obyvatelům přítomnost skládky na katastru obce. Ta k tomu využívá příjem z poplatku za skládkování. „Benefity se nám osvědčily. Lidé si je chválí,“ sdělila starostka Lenka Polcarová. Každý novorozenec v obci získává při vítání občánků tři tisíce korun a na stejnou sumu mají nárok jednou ročně i srbické děti do 16 let. Peněžité dary v řádu tisíců korun dostávají také senioři podle věku nebo délky manželství. Obec zavedla i slevy na kulturu.

Most platí za své obyvatele svoz odpadu, školákům a seniorům hradí MHD a jedním milionem korun dotuje drobné živnostníky, avšak stále se potýká s poklesem trvale hlášených obyvatel. Ve městě jich před dvaceti lety žilo téměř 69 tisíc, nyní jich je o pět tisíc méně. Most se navíc v celostátních průzkumech sledujících v obcích kvalitu života opakovaně drží v poslední desítce. Vedení radnice se před Vánoci vůči výsledkům za rok 2021 ohradilo a způsob hodnocení označilo za neodpovídající tomu, co Most nabízí. „Velmi se sekli,“ glosoval závěr analytiků primátor Jan Paparega. Například za dostupnost mateřských škol dostal Most nulu, přestože město má podle primátora jeden z nejkvalitnějších a nejpropracovanějších systémů předškolního vzdělávání včetně jeslí.