Patnáctiletý Jindra skateboard taky přestal tahat ven. „Už by se hodil nový skatepark. Uvítali by to skejťáci i ti na koloběžkách,“ řekl školák.

To, že skatepark na Šibeníku zastaral, si myslí řada dalších jeho návštěvníků. „Povrch tu není ideální a je to na zakoupení nových koleček,“ potvrdil patnáctiletý Mirek, který jezdil na skateboardu dva roky a pak přestal. „Přijde mi, že teď je to ve skateparku horší. Po těch rekonstrukcích tady všechno klouže a vypadávají šrouby,“ uvedl. Podle něj areálu možná uškodilo, že ho začalo navštěvovat víc menších dětí na koloběžkách, které těm větším překážejí a navíc přispěli k většímu opotřebování sportoviště.

Nyní vyšlo najevo, že podmínky pro skateboarding ve městě se budou zlepšovat. Vyplývá to z přípravy Olympijského festivalu, který bude od 25. července do 11. srpna 2024 u jezera Most v době konání olympiády v Paříži. Pořadatelé festivalu v čele s Českým olympijským výborem postaví poblíž jezera řadu sportovišť a mezi nimi bude i menší dřevěný skatepark. Ten pak v areálu po festivalu zůstane a jako kryté veřejné hřiště bude sloužit i při nepříznivém počasí. Schválený záměr podpořili čeští reprezentanti ve skateboardingu Max Habanec a David Luu, kteří u jezera natáčeli video propagující festival a jízdu na skateboardu.

Olympijský festival začne nabízet ubytování u jezera Most během her v Paříži

Skatepark u jezera Most bude vypadat jako ten, který vyrostl ve spolupráci s firmou Toyota při Olympijském festivalu v Brně v roce 2021, kdy byla olympiáda v Tokyu. Podle Habance bude mostecký skatepark u jezera vhodný hlavně pro začátečníky, kteří se budou moci učit první triky. „Pro mladé kluky je hrozně důležité, aby měli kde jezdit a mohli se zlepšovat. Pak je to třeba může posunout do světa a jednoho dne možná až na olympiádu. Takže v Mostě může zažehnout nová jiskra,“ řekl profesionální skateboardista. V Mostě podle něj nyní nejsou úplně nejlepší podmínky pro skateboarding a skatepark na Šibeníku už není nejnovější.

S tím souhlasí i jeho kolega David Luu, rodák z Mostu. „Přesně jak Max říkal, ty podmínky na skate tady nejsou úplně stoprocentní. Skatepark je starý a už by prostě potřeboval nějakou obnovu. To, že u jezera bude něco nového, krytého, tak to bude úplně boží,“ řekl Luu. Podle něj skateboardisté ocení, že u jezera budou moci jezdit i za deště a sněžení. „Mít něco krytého, tak to je prostě něco, co mi fakt oceníme, takže z toho mám obrovskou radost,“ dodal Luu, který primátorovi Mostu nabídl pomoc kvůli urychlení záměru na vylepšení skateparku na Šibeníku.

„My vnímáme, že skatepark není v dobré kondici. Už dva roky máme připravených deset milionů v rozpočtu, které se nám ale nedaří utratit, protože nikdo není schopný nám připravit projekt a zrealizovat ho," řekl primátor Marek Hrvol.

Skatepark v Mostě

Vznikl v parku Šibeník v roce 2006 a stál šest milionů korun. Je oplocený a několikrát byl upravován. V 90. letech se skateboardisté scházeli na U-rampách za hlavní poštou, odkud se po zrušení překážek přesunuli do ulic. V centru jim pak město jízdy zakázalo, aby ochránilo dlažbu.