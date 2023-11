ACF, která zaměstnala desítku mladých lidí, jako první v okrese nabídla například bezedný nápoj k vybranému menu a o víkendech byla otevřena do dvou hodin v noci. Z dalšího rozvoje služeb nakonec sešlo. Provozovna vydržela v upadajícím Repre jen pár let a pak se celý firemní koncept přesunul jako franšíza do jiného města. Kdy bude v kulturním domě nová restaurace, není stále jasné. Radnice chystá miliardovou rekonstrukci celého objektu a nedávno vyhlásila výběrové řízení na generálního zhotovitele. Stavební firmy měly podávat nabídky do 31. října, ale město prodloužilo lhůtu do 18. prosince.