I pro takové zoufalé případy vznikla v Mostě nová služba. Na radnici se v pondělí 4. srpna otevřelo městské Kontaktní centrum pro bydlení. Je to kancelář, kde jeden zaměstnanec poradí lidem, kteří mají problém s bydlením. Bezplatná služba je určena pro širokou veřejnost. Mohou ji využít například rodiny s dětmi, senioři a matky samoživitelky, kterým hrozí ztrátu bytu nebo žijí v nevyhovujících podmínkách.

Kancelář může pomoci i bezdomovcům nebo domácnostem, které si nevědí rady se svými sousedy. „Předpokládáme, že služby kontaktního centra využijí také majitelé bytů nebo správci domů,“ sdělila projektová manažerka z radničního oddělení bytových a sociálních služeb Jana Pánková.

Centrum bude v provozu do léta 2022. Je součástí pilotního projektu, při kterém se v Mostě vyzkouší nový program Housing First (Bydlení především). Ten má umožnit rozvoj sociálního bydlení ve městě, které nabídne dalších deset bytů lidem patřícím na trhu s bydlením k nejohroženějším. Projekt dotovaný Evropskou unií plynule navazuje na předchozí lokální koncepci sociálního bydlení, díky které bydlení našlo 17 lidí v nouzi.

Kontaktní centra pro bydlení jsou obvykle ve velkých krajských městech. Radnice si ověří, zda o něj bude zájem i v Mostě. Kancelář lidem sice bydlení přímo nezajistí, ale poradí, na koho se mají obrátit. Může také usnadnit komunikaci s majiteli bytů. Cílem je poskytnout veřejnosti jednotné centrální informační místo pro oblast bydlení na území města a koordinovat pomoc, aby se lidi z bytové tísně rychle dostali. V centru najdou také sociální poradenství a zprostředkovávání doplňkových služeb a postupně vznikne databáze zájemců o bydlení a zájemců pronajímajících byt.

Kontaktní centrum pro bydlení bude otevřené dva dny v týdnu a podle náměstkyně primátora Markéty Staré se na něj mohou obracet i majitelé bytů, kteří budou chtít spolupracovat s městem na sociálním bydlení. Doprovodnou službou budou bezplatné právní služby.

„Mohlo by se totiž stát, že nás kontaktují lidé, kteří budou řešit složitější případ, a my bychom jim nedokázali pomoci,“ vysvětlila náměstkyně. Kontaktnímu centru pomůže za 200 tisíc korun advokátní kancelář, kterou si už město dlouhodobě najímá a která má kancelář hned vedle centra.

Kontaktní centrum pro bydlení města Mostu (KCB) sídlí v kanceláři č. 319 ve 3. patře magistrátu. V provozu je v úterý od 8 do 11 hodin a od 12 do 13 hodin (od září do 14 hodin) a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Telefon do kanceláře je 476 448 483 nebo 605 524 923.

Podle analýz žije v Mostě stovka bezdomovců a nejisté bydlení má 1 120 domácností. Mezi cílové skupiny s vysokou potřebou sociálního bydlení řadí radnice rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitele, osoby přežívající venku a oběti domácího násilí. Do těchto skupin patří i lidé se zdravotními potížemi, příjemci dávek a matky na mateřské dovolené, které žijí v soukromých pronájmech. Nevýhodou Mostu jsou chybějící městské byty, protože se privatizovaly. Proto radnice navázala dlouhodobou spolupráci s komerčními pronajímateli nemovitostí.