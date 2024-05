Město Most se rozhodlo finančně povzbudit zdravotnický sektor a přilákat nové lékaře, aby zde zahájili svou praxi. Nabízí až 900 tisíc korun na vybavení ordinací. Mostečané tak budou mít lepší dostupnost zdravotní péče.

V Mostě otevře nová zubní ordinace. | Foto: Ilustrační foto. Deník/Edwin Otta

Město Most bojuje dlouhodobě s nedostatkem zdravotníků. Nyní se podařilo získat stomatology, kteří převezmou ordinaci s tisícovkou pacientů po odcházející zubařce Magdaleně Klepalové.

Finanční injekce umožní novému stomatologickému týmu společnosti Parondo zakoupit moderní vybavení, jako je stomatologický robot Cerec pro expresní výrobu keramických inlejí, onlejí, zubních korunek, estetických faset a malých můstků.

Dvacet obyvatel muselo opustit své domovy. Hořelo v mosteckém domě

Město Most v rámci balíčku nabízí lékařům pomoc s bydlením, umístěním dětí do škol a školek a podpoří jejich další vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst. Této možnosti využila v minulosti dětská lékařka Andrea Polanská, která nyní působí ve zdravotnickém středisku na ulici Zdeňka Fibicha.

V letošním roce město udělí praktickým lékařům pro dospělé, praktickým lékařům pro děti a zubním lékařům dotaci až dva miliony korun, které je možné použít na různé účely v souvislosti se vznikem nové ordinace nebo převzetím stávající praxe.

Zubařská klinika Parondo v Mostě na třídě Budovatelů.Zdroj: Parondo

Lékaři při čerpání finančního bonusu musejí splnit podmínku, že do tří let od spuštění provozu bude zaregistrováno 1 500 (praktický lékař pro dospělé), případně 1 000 (pediatr a zubní lékař) pacientů. Dále jsou povinni otevřít ordinaci nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí dotace a provozovat ji minimálně pět let. Ordinace musí fungovat minimálně 25 hodin týdně.

Mohlo by vás zajímat: Central Most se mění. Fasáda nákupního centra dostává nový kabát