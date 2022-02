„Je to hodně významná chvíle, protože hasičská stanice se nestaví a neotevírá každý den,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Hasičům poděkoval, že během výstavby dokázali sloužit ve ztížených podmínkách.

Nová stanice má výjezdové garáže, stání pro osobní auta, místnosti pro fyzickou přípravu a chemicko-technické služby, šatny, učebnu, kanceláře, cvičnou věž, hřiště a parkoviště. Je také vybavena pro zásahy na olejové havárie, dopravní nehody a mimořádné události většího rozsahu, například železniční havárie či zřícení domů. Pro tyto mimořádné události mají hasiči speciální technický kontejner ke stabilizaci budov a pomoc u hromadných dopravních nehod. Objekt zároveň slouží jako sídlo Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje. Hasiči ocenili novotu i účelnost prostor. „Je to lépe vymyšlené,“ srovnali předchozí a současný stav.

Ceremoniál otevření sledovala od silnice skupinka Mostečanů. Byl mezi nimi i šestiletý Matěj. „Hasiče mám rád,“ vysvětlil. Na akci ho přivedl tatínek. „Mám dneska volno, a tak jsme se přišli se synem podívat. Práci hasičů obdivuji a jsem rád, že dostali moderní stanici,“ sdělil.

Příjemně překvapený byl i místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, který si areál prošel s hejtmanem Janem Schillerem a primátorem Janem Paparegou. „Mám velkou radost, že prostředí pro práci hasičů, která je nesmírně důležitá, bude o poznání lepší než předtím,“ řekl Rakušan. Ocenil také, jak hasiči pomáhali během covidu nad rámec svých běžných povinností, i když se o tom tolik nemluvilo. „Předvedli, že se na ně můžeme vždy spolehnout,“ dodal.

Výjezdoví hasiči při výstavbě nové budovy sídlili dva roky v unimobuňkách. „Kluci to neměli lehké v zimě ani v létě, ale zvládli to perfektně,“ řekl ředitel HZS Ústeckého kraje Roman Vyskočil. Podle hasičů je přestěhování do nového radikální změna. „Jako nebe a dudy,“ smáli se před garážemi, odkud snadno projdou do čistých šaten a umývárny.

Cesta k nové stanici byla dlouhá. Původní budova vznikla v roce 1975 jako provizorní objekt na dobu maximálně dvacet let, ale přesluhovala. V roce 2010 technici zjistili na budově závažné nedostatky a doporučili co nejrychlejší stavební zásah. Příprava se protahovala a brzdil ji nedostatek peněz. Výstavba nové stanice začala až v červnu 2020. Předtím se postavilo dočasné zázemí pro jednotku a odstranil se starý objekt stanice.

Nová se otevřela v předstihu. Závěrečná etapa výstavby bude dokončena v průběhu roku 2022, kdy se odstraní zbylé objekty s garážemi, které hasiči využívali během výstavby nové stanice. Práce ukončí úprava přilehlých venkovních ploch. Zhruba polovinu celkových nákladů uhradí Evropská unie.

Velebudice

Hasičská stanice sídlí ve Velebudicích, což je okrajová část Mostu bez paneláků. Dřív to byla vesnice, písemně zmiňovaná už v roce 1227. Měla kolem dvou set obyvatel, z nichž část od 19. století pracovala na okolních šachtách. Po válce se Velebudice osamostatnily, ale v 60. letech minulého století se staly osadou sousední obce Skyřice, která měla víc domů i obyvatel. Obě vesnice začaly před necelými padesáti lety postupně zanikat kvůli rozšiřovaná důlní Velebudické výsypky a výstavbě průmyslové zóny.

Ta se pak stala místní částí nového Mostu a dostala název Velebudice, protože většina zóny vznikla v katastru této obce. Kromě hasičů sídli v zóně střední škola, továrničky lehkého průmyslu, autoservisy, autobazary, velkoobchod potravin, sběrna odpadu, veterinární správa, městské technické služby, archiv, řada firem, komerční ubytovna. Ke známým podnikům, které již zanikly, patří Severografia, která tiskla knihy.