„Když jsem začal chodit s prvním vodicím psem, zjistil jsem, že spousta lidí neví, jak se mají k těmto psům chovat, že nemají na ně mlaskat, oslovovat je, nabízet jim pamlsek a rozptylovat je, pokud jsou v postroji a vedou nevidomé,“ vysvětlil Červenka svou motivaci. Podle něj takové znalosti mohou vylepšovat celkovou image měst, protože v ulicích pak bude méně zmatků a naopak více vzájemného respektu a porozumění.

Nevidomý umělec nemačkal spoušť fotoaparátu ani kamery. To za něj dělal někdo jiný. Na Moravě se spojil s fotografem René Kastnerem, který se stal jeho očima. Červenka jako režisér scény navrhl a zaranžoval správné postavení, aby odpovídalo běžné situaci nevidomého a vodicího psa. Tak vznikl dokonce naučný film, jak se k nim chovat v letadle.

Má toulavé boty

Červenka o sobě říká, že má toulavé boty. Pracuje v Teplicích, bydlí v Postoloprtech, ale s přítelkyní uvažuje o přestěhování do Mostu, kde navštěvuje pobočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Rodák z Uherského Hradiště, který vyrůstal v Uherském Brodu, žil ještě krátce v Ústí nad Labem, jižních Čechách či v Praze, kde vydržel skoro 35 let. Navíc vystavoval a přednášel v mateřských, základních i středních školách v Otrokovicích, Zlíně a Olomouci.

Původně vyučený čalouník, který se později kvalifikoval na maséra a zdravotnického pracovníka, získával první zkušenosti s osvětou přes Tyflocentrum, sháněl literaturu a setkával se s mládeží. Když se po desítkách let vrátil na severozápad Čech, chtěl ve vystavování a besedách pokračovat.

„Lidově řečeno mě to nakoplo, a tak jsem si řekl, že do toho zase půjdu, protože i tady toho lidé o vodicích psech moc neví. Oslovil jsem proto prostřednictvím SONSu mostecký magistrát a knihovnu a dobrá věc se podařila,“ uvedl Červenka, jehož čtyřnohým partnerem je Rony. Bude mu 11 let a na ty roky je prý pořád vynikající. „Líbí se mi na něm, že při vodění skutečně přemýšlí. Nebojím se s ním jít kamkoliv. Dneska jsme třeba byli ve spořitelně a v pohodě jsme to zvládli. Potom jsme šli do Centrálu a zase úplně bez problému. Je to velice šikovný pes,“ řekl 64letý nevidomý, jenž skoro třicet let dělá profesionálního maséra a stále se cítí fit.

Jeho výstava potrvá v knihovně do 11. října a je součástí 28. ročníku celostátního festivalu Dny umění nevidomých, který podporuje ministerstvo kultury a organizuje SONS. „Snažíme se dlouhodobě vytvářet optimální podmínky pro všechny handicapované a tato společná akce je počátkem spolupráce mezi knihovnou a SONS,“ sdělil ředitel knihovny Petr Petrik.

Zdravotně znevýhodnění obyvatelé mají knihovně doporučovat další věci, které potřebují. Knihovna má už teď například tisíce audioknih a nevidomým či slabozrakým nabízí knihy s Braillovým písmem. V oddělení beletrie je také elektronická stolní lupa se zvětšovacím softwarem a hlasovým výstupem, který uživateli přečte do sluchátek vybranou knihu. Personál navíc půjčuje dioptrické brýle a knihy tištěné velkým písmem.

V úterý 18. října bude v knihovně koncert nevidomé zpěvačky Aleny Terezie Vítek.