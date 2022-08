Podle Technických služeb města Mostu je velmi problematickým místem také prostor pod mostem u nemocnice, kde se neustále hromadí odpad. „Úklidy tam provádíme i třikrát za měsíc, a to vše za asistence městské policie. Jedná se o velmi nebezpečný odpad, mezi kterým nalézáme i použité jehly a injekční stříkačky,“ upozornila městská údržba.

Za vynášení nábytku pokuta

Vandaly, kteří navzdory zákazu odkládají objemný odpad k popelnicím u obytných domů, pomáhají strážníkům odhalovat kamery i někteří obyvatelé. Na linku 156 nedávno někdo oznámil, že v ulici K. H. Borovského nosí několik lidí ke kontejnerům nábytek. Vyslaná motohlídka místo několik minut monitorovala a za chvíli zajistila muže, který nesl ke kontejnerům koberec a doznal, že ven postupně nanosili větší množství odpadu. „Strážníci zjistili totožnost muže, informovali ho o porušení vyhlášky města a uložili pokutu ve výši dva tisíce korun,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká. Jen u pokuty nezůstalo. Muž a jeho příbuzní museli odtáhnout nábytek zpět domů. Kde nakonec skončil, není známo.

FOTO: Mostecký park Hrabák se blíží Šibeníku, na okraji může být víc zahrádek

Dalším případem z léta bylo odkládání velkého množství starého nábytku, které zaznamenala domovní kamera v ulici Javorová. Strážníci vyhledali tři lidi, kteří odpovídali popisu z kamerového záznamu, a jeden z nich se ke všemu přiznal. I tato skupina musela odpad odnést zpět do bytu a opět padla pokuta ve výši dvou tisíc korun. Podobně strážníci řešili vyhazování objemných věcí u bloku 96, kde také pomohla kamera, a v ulici M. G. Dobnera, kde na nepořádného muže upozornil jeho soused.

Podněty na úklid nepořádku, včetně fotografií, mohou lidé v Mostě oznamovat pomocí aplikace Mobilní rozhlas. Prevencí proti hromadění nábytku u popelnic je pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů do vybraných lokalit. Každý obyvatel města s trvalým pobytem navíc může bezplatně uložit na sběrný dvůr v ulici Zahradní veškerý odpad z domácnosti, který se nesmí dávat do popelnic a ani k nim. Jedná se třeba o pračky, televizory a zbytky bytového jádra po rekonstrukci bytu. Dvůr funguje každý den od 9 do 18 hodin. Podle nové vyhlášky z dubna tohoto roku město přijímá do sběrného dvora stavební a demoliční odpad o hmotnosti do jedné tuny za jednotlivce za rok.

Zajímavost

Kromě běžného smetí se u domů v Mostě občas vyskytne i kuriózní odpad. V létě jeden muž našel v ulici M. G. Dobnera předmět připomínající německý ruční granát. Upozornil na to strážníky. Ti okolí místa nálezu ohraničili páskou se zákazem vstupu a přivolali policii. Pyrotechnik sdělil, že se jednalo o nefunkční repliku, která neobsahuje výbušninu.