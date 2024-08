V posledních týdnech sklízel Most od turistů obdiv v souvislosti s Olympijským festivalem, ale mezi místními obyvateli zaznívá i kritika, že velká akce u jezera Most odvedla pozornost od problémů ve městě. K nim patří deprivovaná sídliště, dlouhodobě zhoršené občanské soužití, nevyhovující prostranství a nízký pocit bezpečí v zanedbávaných lokalitách.

„Všichni vidí krásné olympijské pozlátko u jezera Most. To se prodává všude. Ale projděte si Most pěšky a bez obalu vidíte, jaká je skutečnost,“ napsal Deníku čtenář Miroslav, který nafotil okolí Kahanu a bezdomovce ležící u děkanského kostela. V Mostě je podle něj hodně míst, která dělají ostudu všem. „Vzít nějakou návštěvu do města, to je hořká pilulka,“ dodal s tím, že radnice skutečnost nechce vidět a strká hlavu do písku.

Radnice odmítá tvrzení, že nekoná. Hájí se tím, že práce na zlepšování města nepolevila. „Během Olympijského festivalu jsme nespali. Zaměřujeme pozornost na řadu míst v Mostě a stále se soustředíme například na zvyšování pocitu bezpečí,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Jako aktuální příklad uvedla mapování v bloku 525 v ulici Javorová, které se bude opakovat. Městský Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů v této lokalitě prověřil sedm vytipovaných bytů. Úřední kontrola mimo jiné zjistila, že v jednom bytě se nacházelo o sedm osob víc, než je v evidenci. Bude se to řešit s vlastníkem.

„Znovu bylo nájemcům zdůrazněno, že v domě je vlastník zodpovědný nejen za jejich případné chování, ale i způsob jednání všech lidí, které do domu sami vpustí. V konečném důsledku pak může mít takové počínání za následek ukončení nájemní smlouvy,“ zhodnotila průběh mapování předsedkyně výboru Patricie Prokešová, která se akce zúčastnila.

Žádná osoba z prověřených bytů nepocházela z Mostu, ale mají hlášený pobyt v Chomutově, Teplicích, Rakovníku či Pardubicích. Radnice pokračuje také v rekonstrukcích budov, například škol, a opravuje komunikace, například v ulicích Okružní a 1. Máje. Podle mluvčí si mnozí lidé neuvědomují, že město může zvelebovat jen svůj majetek a nemůže investovat do údržby či oprav soukromých objektů a pozemků.

Kritika se však někdy týká i celých sídlišť, třeba Výsluní a Liščího Vrchu. „Bývalo tu dříve bezpečno, dnes jsou zde party výrostků, kterým není nic svaté. Úklid je nedostatečný, všude se válí nedopalky od cigaret, chybí bezbariérové přístupy k obchodům v blízkosti pošty Most 11 a chodníky nejsou dostatečně opravené. Z celé situace jsem velmi nešťastná a myslím, že i řada dalších obyvatel sídliště,“ napsala Deníku paní Vladimíra z Mostu.

Podobné volání po změně k lepšímu zní i z věžáků za Rozkvětem. „Cizinci nám tu skupují byty, ve kterých bydlí nekontrolovatelný počet lidí. Máme tu opět feťáky,“ uvedla paní Irena, která bydlí v této části města desítky let. Upozornila také na pravidelný nepořádek u popelnic poblíž Domu obuvi, kam chodí vyhazovat smetí lidi z okolních domů a o víkendu údajně také zahrádkáři s pytli smetí.