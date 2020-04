Město Most chce dál vyjednávat s firmou Le Cygne Sportif Groupe o koupi jejího Prioru. Radnice za obchodní dům v centru nabídla 60 milionů korun, ale bylo to málo. Vlastník s odmítnutím první nabídky svou cenu nesdělil, ale plánuje zpracování znaleckého posudku.

Zastupitelstvo o tom informoval náměstek primátora Marek Hrvol, který se společností písemně komunikuje. „Zatím nevíme, jakou částku si za nemovitost představují a za jakých podmínek by do prodeje šli,“ uvedl. Po dopisech by podle něj mělo přijít na řadu osobní jednání. „Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu,“ řekl Hrvol.

Zahájení rozhovorů o případném odkupu Prioru včetně přilehlých pozemků schválili radní v únoru. Cílem je převzít kontrolu nad zanedbanou částí centra, kde chce město rekonstruovat sousední kulturní dům Repre s náměstím Velké mostecké stávky a veřejné prostranství mezi Priorem a Centralem.

Člen představenstva Le Cygne Sportif Groupe Jan Hamáček Deníku už dříve řekl, že firma je ochotna jednat s kýmkoli o čemkoli, ale podrobnosti odmítl sdělit s tím, že jde o interní záležitosti.

Mostecký Prior vznikl před 45 lety a v roce 2016 byl v elektronické aukci na prodej za minimálně 60 milionů korun. Podle znaleckého posudku z roku 2014 měl hodnotu 89 milionů. Litvínovský Prior byl tehdy na prodej za 45 milionů.

Co by Most s Priorem udělal, ještě není jasné. Nejdřív se má zjistit, zda ho lze vůbec koupit. „Majitel ho prodá minimálně za 70 až 80 milionů. Myslím si, že ke koupi dojde. Hlavně situace si to žádá. Prior i Repre zastaraly a hyzdí město,“ sdělil 37letý Aleš, který podniká ve službách a o budoucnost Prioru se zajímá.

Nediví se, že město budovu chce. Podle něj v případě odkupu radnice Prior opraví a pronajme obchodníkům a provozovatelům služeb, aby neprodělala. „Je to prostor, který má i podzemní garáže, a byla by škoda ho nevyužít. Má velký potenciál být přínosem pro lidi. Město by mělo vzkvétat, ne upadat,“ dodal. Jednoduchou rekonstrukci odhadl na 200 milionů. Budovy Prioru a Repre, které jsou propojené podzemním tunelem a dělí je od sebe jen desítky metrů volné plochy, by se podle něj mohly v nabídce služeb doplňovat.

„Hezky to vyřešili v Teplicích, kde udělali z Prioru nákupní Galerii. Most by mohl Prior koupit. Bylo by to lepší, než aby tady strašil. Ale obchodů je už ve městě dost,“ řekla seniorka, která kolem Prioru procházela. Jeden z dělníků, který u něj zametal, měl jasnou představu. „Obchody, kavárna, cukrárna. Jako za komunistů, kdy to fungovalo,“ navrhl.

Mostecká opozice v únoru upozornila, že koupě Prioru by mohla být pro město příliš velké sousto, které zatíží rozpočet. Radnice totiž uvažuje i o odkupu většinového podílu společnosti Autodrom Most. Kvůli pandemii jednání odložila, ale mají pokračovat. Náměstek Hrvol připustil možné založení pracovní skupiny, v níž by zastupitelé posoudili očekávanou ekonomickou analýzu.

Radnice zároveň připravuje strategický plán rozvoje města na roky 2021 až 2027. Nedávno požádala Mostečany o spolupráci vyplněním on-line dotazníku. Dotazník ale Prior ani autodrom nezmiňuje. Mezi vyjmenované záměry, které má veřejnost hodnotit, patří stavba autobusového nádraží, rozšiřování školek a parkovišť, cyklotrasa Most-Havraň a rekonstrukce Repre. Ta letos nezačne. Loni schválených 20 milionů na zahájení prací město využije na jiné akce.