Jaro přináší nejen probouzení přírody, ale i kulturní rozkvět, který svým návštěvníkům nabídne Oblastní muzeum a galerie v Mostě. V pestré paletě programů najdete sérii přírodovědných přednášek, jarních procházek nebo vernisáž nové výstavy.

Výstava Katrin Buttigové Post mortem. | Foto: Oblastní muzeum a galerie Most

Procházky s přírodovědci

Soubor exkurzí s experty, během kterých můžete obdivovat kouzlo probouzející se přírody, začíná ve čtvrtek 18. dubna. Na výpravu Za jarní květenou hájů a stepí vrchu Milá se můžete vydat s botanikem Vítem Jozou. Sraz je v 16:30 na parkovišti naproti kapličce ve středu obce Milá.

Cyklus procházek pokračuje i v následujícím měsíci. V sobotu 4. května provede ornitolog Jaroslav Bažant zájemce světem ptačího zpěvu na Písečném vrchu. 28. května vás pozve entomolog Pavel Krásenský na vycházku za bezobratlými na Bořeň.

Jarní doprovodné programy

Pro milovníky přírody jsou určeny přírodovědné přednášky Pavla Krásenského a Jaroslava Bažanta, které se konají ve čtvrtek 4. a 11. dubna od 17 hodin. Tématem budou bezobratlí v lomech Mostecka a Chomutovska a přezimování vodních ptáků na jednom z nejvýznamnějších zimovišť v Česku – na jezeře Most. Nejen rodiny s dětmi ocení celodenní kurz malování suchým pastelem s výtvarníkem Pavlem Lakomým. Workshopu se mohou zúčastnit začátečníci, pokročilí a děti starší 10 let a cena lekce je 1000 korun. Další podrobnosti o jednotlivých akcích naleznete zde.

Výstavy mostecké galerie

V rámci dubnového programu se koná vernisáž výstavy s názvem Post mortem: Tanec smrti a fantazie, která se uskuteční v sobotu 27. dubna v 15 hodin. Ilustrátorka a historička umění Katrin Buttigová dlouhodobě spolupracuje s mosteckým muzeem jako tvůrkyně edukativních komiksů. Výstava zaměřená na její ilustrace a plakátovou tvorbu nechá návštěvníky nahlédnout do fantastického světa skrývajícího se za závojem smrti.

Až do 12. května můžete navštívit i výstavu abstraktních obrazů mladé malířky Sofie Švejdové, která se ve své tvorbě zabývá vyjádřením expresivních emocí. Na výstavě jsou zastoupena jak její současná díla, tak výběr ze starších prací.

Poklady stálých expozic a Goethova múza

Pokud se do muzea vydáte, určitě si nenechte ujít stálé expozice. Najdete v nich jedinečné ukázky minerálů a zkamenělin ze širšího Mostecka, obdivovat můžete i kolekci vzácných gotických a renesančních plastik a obrazů reflektujících uměleckou kvalitu dávných dob.

Zvláštní pozornost si zaslouží stálá expozice s názvem Anděl v třpytu par o Ulrice von Levetzow, která přináší nádech šlechtické elegance a romantismu. Baronka Ulrika strávila téměř celý život na zámku Třebívlice, který se nachází 20 km od města Most. Do historie se zapsala jako poslední láska a múza Johanna Wolfganga Goetha a jako fascinující osobnost ztělesňující noblesu 19. století.

Vystavené exponáty pocházejí z její rozsáhlé pozůstalosti, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od roku 1900. Granátová souprava šperků se řadí mezi 10 nejcennějších klenotnických prací v naší zemi a podle expertíz se jedná o největší známý soubor českých granátů na světě, jehož součástí je i největší broušený český granát v České republice.

Při návštěvě muzea se nezapomeňte na recepci prohlédnout unikátní exponát měsíce – Špalíček kramářských písní, historický tisk z muzejní knihovny z přelomu 18. a 19. století, který obsahuje sbírku 63 písní a je cenným výzkumným materiálem.

Pro více informací navštivte webové stránky organizace. Muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 12 do 18 hodin a o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.

