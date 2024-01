Pěší turista nemá v Mostě moc na vybranou. Pokud nechce obcházet půlku okresu, zbývá mu jen jedna cesta k jezeru – přes hlavní městskou třídu Budovatelů. Jenže ta končí u spojovacího mostu, u kterého stojí obávané sídliště Stovka s páchnoucím tramvajovým podchodem zatopeným po každém větším dešti. Radnice si nad tím láme hlavu léta, ale nyní se rýsuje částečné řešení. „Vybudování nového pěšího propojení a bezpečnostního opatření na základě požadavků obyvatel. Musí být zrealizováno do července 2024,“ uvádí se v úřední poznámce, kterou Deník našel v obsáhlé dokumentaci městského rozpočtu na letošní rok.

Primátor Marek Hrvol potvrdil, že chůze přes Stovku na most k jezeru není příjemná a chystá se změna. „S úpravou počítáme. Nabídneme chodcům alternativu, aby se na most dostali, aniž by museli chodit kolem domů,“ uvedl primátor.

Podle dopravního inženýra Jiřího Nedvěda z firmy NE2D Projekt, která se na návrhu řešení podílela, lidi nebudou muset vstoupit ani do podchodu. Využije se totiž přívětivější volné prostranství u sousedního zimního stadionu, od kterého vede přechod pro chodce na autobusovou zastávku v ulici Rudolická. „Ze zastávky se udělá chodníček až k začátku mostu, na jehož levou stranu, kde se odstraní část zábradlí, lidé přejdou po novém přechodu. Z hlediska bezpečnosti a legislativy je to naprosto v pořádku,“ uvedl Nedvěd. Podle něj se jedná o relativně malou stavbu, která by se dala stihnout do léta, tedy ještě do zahájení Olympijského festivalu. Nová cesta má pomoci i při návalech chodců během dvoudenní zářijové Mostecké slavnosti, kdy se v lokalitě loni pohybovalo odhadem 40 tisíc lidí. V minulosti někteří most přecházeli svévolně a zábradlí přeskakovali, nebo ho podlézali přes ulomené tyčky. Po vybudování nového přechodu bude chodce chránit současný trojúhelníkový ostrůvek mezi mostem a okružní křižovatkou ve tvaru ledviny.

Nedvěd i Hrvol se shodují v tom, že toto opatření je jen částečným řešením problému. Vyhovovat bude hlavně chodcům, kteří půjdou od nádraží či od parkovišť u Kauflandu a stadionu. Kdo v centru města zvolí chůzi po levé straně třídy Budovatelů a bude se chtít vyhnout Stovce a podchodu, bude muset na cestě k mostu přejít na pravou stranu už za Priorem.

Hledání dalších možností proto pokračuje. V souvislostí s plánovanou modernizací tramvajové trati ve městě se dokonce uvažuje o zrušení podchodu ve Stovce a o vytvoření nového přístupu ke kolejové MHD, včetně změny chodníkové sítě ve spodní části Budovatelky.

Nyní se dostává do popředí další návrh, který řeší vybudování přímého pěšího propojení oblastního muzea a jezera Most. Tento ambiciózní záměr je zatím ve fázi studie. Důvodem jejího vzniku je fakt, že stát nechal před šesti lety postavit od muzea k jezeru jen silniční most, který nemá koridor pro chodce ani pro cyklisty. Podle odborníků a současného vedení města to byla chyba, protože jedinou spojnicí mezi městem a jezerem je pro ekologickou dopravu nadále jen starý most na konci třídy Budovatelů.

„Pro nás je dodnes nepochopitelné, že nový most není pro chodce, i když vede do obrovského revitalizovaného území, které se má v budoucnu osídlovat. Nyní kvůli tomu musíme složitě vymýšlet pěší propojení městské části u muzea s jezerem Most. U muzea je to sice ohledně dopravy komplikované, ale nechceme to nechat být. Je potřeba to zlepšit,“ sdělil primátor.

Podle dopravního inženýra Nedvěda studie z jeho projekční kanceláře navrhuje několik variant. V podstatě jde o stavbu lávky pro chodce a cyklisty, která by začala na svahu v parčíku vedle muzea, překlenula tranzitní komunikace a v zatím preferované variantě by se připojila k silničnímu mostu. „Řešitelné to je,“ sdělil inženýr.

Lávka, která by mohla vzniknout v příštích letech, má na úpatí vrchu Hněvín navázat na cyklotrasu Souš – Most i na další cesty u muzea. Existuje vize, že lávka pomůže vytvořit nový atraktivní turistický okruh. Zjednodušeně řečeno, návštěvník z ČR či ciziny zaparkuje u muzea, zhlédne jeho expozice, pak pěšky vyrazí přes lávku na prohlídku světoznámého přesunutého kostela, od kterého se snadno dostane k jezeru a potom se lanovkou, jenž je v plánu, přemístí na hrad Hněvín, z něhož po obědě v místní restauraci sejde k autu u muzea. „To by bylo super, kdyby takový okruh vznikl,“ uvedl Nedvěd, který je zároveň zastupitelem. Podle něj by lesní procházka mezi hradem a lávkou u muzea byla atraktivnější než chůze mezi auty na silnici vedoucí z druhé strany Zahražan na vrchol Hněvína.

Špatná dostupnost unikátní jezerní oblasti, kde stálo kdysi královské město Most, trápí i muzejníky. „Je to neskutečná škoda,“ vystihl stručně absenci pěšího propojení ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě Milan Vavroch. Muzeum s galérií je významná regionální instituce a navíc má strategickou polohu pro turismus. Rozsáhlá historická budova leží na ose Hněvín – Kostelní areál, kde jsou nejcennější kulturní památky ve městě. Muzeum zároveň tvoří s Hněvínem, gotickými chrámy a jezerem ojedinělý zážitkový trojúhelník pro trávení volného času. Šéf muzea proto studii lávky vítá, i když cesta k realizaci ještě může být dlouhá a trnitá.

Veřejnost však může stupňovat tlak na urychlené zlepšení situace. Ke kritikům současného stavu patří například osmapadesátiletá Hana bydlící v Souši. Když chce jít z této vilkové čtvrti na procházku k jezeru Most, musí obejít půlku města, což znamená ujít přes tři kilometry. Souš je přitom vzdálená od jezera jen 700 metrů. „Musím jít kolem Stovky, kde je to hrozné, ale když chci k jezeru pěšky, jinou možnost nemám,“ potvrdila na cestě mezi Stovkou a Souší. Na dotaz, zda by uvítala lávku u muzea, dala místo odpovědi nadšeně palec nahoru. „Kdyby udělali chodník na tom novém silničním mostu, tak po něm sejdu a jsem u jezera,“ povzdechla si. Uvítala by i nový přechod na starém mostě u zimního stadionu. „Tohle všechno chodcům i cyklistům určitě pomůže. My když jedeme na kolech, tak prostě chceme cestu, která bude nejbližší k jezeru. To se přece musí líbit každému," řekl 58letý Miroslav, cyklista z Mostu.