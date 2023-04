/FOTO, VIDEO/ Mostecká radnice zvažuje koupi bývalého obchodního střediska Jalta v ulici Topolová. Deníku to potvrdilo vedení města. Zatím neschválený záměr je součástí mapování problematických soukromých budov ve městě. Cílem je zjistit plány majitelů, předejít vzniku nežádoucích aktivit a najít možnosti rozvoje zanedbaných míst s pomocí dotací.

Objekt Jalta v Mostě. Město uvažuje o koupi. | Video: Martin Vokurka

Jalta stojí vedle městského Divadla rozmanitostí a je konstrukčně spojena s panelákem 525 (hokejka), kde žije řada sociálně slabých rodin. Chátrající Jalta stavebně navazuje schodištěm a horním prostranstvím také na středisko Obzor, kde je například hudební klub. V Jaltě kdysi byla známá restaurace, kantýna s prodejem lahůdek, později hračkárna, diskotéka i herna. Nyní omšelá budova zeje prázdnotou, kromě asijské prodejny v přízemí. Kolik by město za objekt zaplatilo, ještě není jasné. Celkové náklady by však mohly být odhadem přes dvacet milionů korun.

Výkup Jalty (čp. 1281) byl na programu schůze městské rady 16. března. Tento bod byl ale stažen z jednání, aby se upřesnila možnost čerpání státní dotace na výkup nevyužívané budovy a její následnou demolici, což je jedna z variant řešení. „Je to brownfieldový objekt,“ vysvětlil náměstek primátora Václav Zahradníček, zodpovědný za oblast rozvoje, majetku a městských služeb.

Záměr je podle vedení města součástí diskuze, co dál s lokalitou, jejíž budoucnost dělá radním starosti. Nevylučují situaci, že jednou bude sídliště prázdnější, bez policejní služebny a také bez průmyslovky, která se možná přestěhuje do Velebudic. Případná koupě Jalty má pomoci snížit očekávaná rizika. „Město se snaží předejít tomu, aby následné využití nebylo v neprospěch nejenom této lokality, ale i celého města,“ dodal náměstek.

Podle primátora Marka Hrvola radnice nedávno oslovila majitele desítky starých objektů od Rozkvětu po skelet u Baumaxu, aby sdělili, jaké mají s nemovitostmi plány. Moc odpovědí nepřišlo, ale spoluvlastníci Jalty, manželé z Chomutovska, se ozvali. Před pár lety koupili budovu s pomocí úvěru a údajně v domnění, že to bude dobrá investice, ale zřejmě špatně odhadli potenciál Jalty, který bez vícero nájemců nevydělává. Proto městu nabídli, zda by objekt koupilo. „Koupili bychom to pouze za předpokladu, že by bylo dotační krytí,“ sdělil primátor. I podle něj dává jednání smysl, pokud se zohledňují širší vztahy a souvislosti. „Vyhodnotili jsme, že v této lokalitě existuje do budoucna potenciální riziko,“ zdůvodnil primátor debatu o možné koupi. Z diskuze také vyplynulo, že záměr by mohl pomoci sousednímu divadlu. Primátor nevyloučil vznik atraktivního veřejného prostranství, například s letní scénou pro děti.

Už dříve prý radnici znepokojily snahy udělat z Jalty ubytovnu a nyní se obává možné dražby. Město zachytilo zprávu, že kolem krouží skupiny zájemců, kterým by nevadil vznik kasina. Shodou okolností jim město před lety samo nahrálo - Jalta je totiž na seznamu adres, kde městská vyhláška provozování hazardních her nezakazuje.