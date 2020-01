Nové rozšířené parkování zabere půlku silnice u paneláků a pro jízdu v obou směrech poslouží protější uvolněná polovina komunikace. Záměr se studií projednala městská dopravní komise. S realizací se počítá v roce 2021.

„Uvažujeme o změně parkování v ulici Moskevská. Podélná stání bychom chtěli nahradit šikmými. Počet míst se tak zvýší,“ sdělil Deníku náměstek primátora Marek Hrvol. Chystané změny přirovnal k úpravám v ulici Bělehradská, kde se parkování přesunulo na stranu u parku Střed, čemuž předcházela velká diskuze mezi řidiči, politiky i odborníky. K té zřejmě dojde i v případě široké ulice Moskevská, kde je ve hře také varianta pro kolmá stání. Zatímco teď může podélně parkovat na okrajích vozovky 88 aut, s šikmým stáním by to mohlo být zhruba 170 a s kolmým až 216 aut. Bývalá čtyřproudová silnice by se tak mohla obejít bez dvoupruhu v pravé části ve směru od nádraží a nemusela by mít ostrůvky pro chodce.

„Ano, momentálně to řešíme. Dvoupruh opravdu není potřeba, ale vše se ještě bude posuzovat vzhledem k přípravě základního komunikačního systému,“ sdělil radní, dopravní projektant a člen dopravní komise Jiří Nedvěd.

Základní komunikační systém, takzvaný ZAKOS, je zjednodušeně řečeno koncepce dopravy, která zohledňuje urbanistický vývoj města a okolní silniční sítě.

Konec ostrůvků pro chodce

„Ulici Moskevská změna prospěje,“ uvedl Nedvědův kolega z komise a dopravní projektant Václav Veverka. Podle něj záměr přináší výrazný nárůst počtu parkovacích míst a konec provizorních ostrůvků pro chodce, které se neosvědčily.

„Tyhle ostrůvky lidi neochraňují,“ uvedl na Moskevské 64letý starousedlík a řidič Vladimír Galvánek. Podle něj mnozí řidiči jezdí zúženým koridorem rychle a silnice se navíc ve špičkách ucpává, protože vytížená okružní křižovatka u nádraží auta nestačí pobrat. „Někdy je to tu jako na dálnici D1,“ dodal. Změna dopravy by podle něj mohla pomoci, ale obává se kolizí při výjezdech zaparkovaných aut do jízdního pruhu. Podle studie bude na manévrování dostatek prostoru.

„Odstranit ostrůvky, to je dobré řešení. Při jízdě dolů překážejí, ale parkování mi tu vyhovuje. Velký problém s místem nevidím,“ uvedla 23letá Kristína. Řidička dodala, že když místo na Moskevské nenajde, zaparkuje u soudu nebo u horních věžáků.

Ulice Moskevská vznikla při výstavbě nového Mostu jako páteřní osa spojující vlakové a autobusové nádraží s centrem města, Skupovkou a nemocnicí. Moskevská je součástí panelákového sídliště (původně čtvrť Bohumíra Šmerala), které bylo šestým obytným obvodem a od nádraží ho měly lemovat provozovny služeb a budovy veřejných institucí. Zástavba ambiciozní uliční fronty, která měla chodce i řidiče vést do centra, je nedokončená. Nejdůležitějšími v linii staveb jsou budovy okresního soudu a knihovny.

Sídliště má přes šest tisíc obyvatel, tedy jako Podbořany či Františkovy Lázně. V ulici Moskevská chce radnice v příštím roce zrekonstruovat tři autobusové zastávky – dvě nad okresním soudem a jednu u Prioru. Letos si na to nechá udělat projektovou dokumentaci.