Narodila se v Rokycanech a do 16 let žila v Karlových Varech. Pak se s rodinou přestěhovala do Mostu, kde shodou náhod poznala Milana Rybáka, jednoho ze zakladatelů tehdejšího Centra volného času v Mostě (CVČ). Potkali se ve školce, kam vodila sestru a on dceru. Když viděl, jak to studentka gymnázia umí s dětmi, nabídl jí, aby pomáhala v CVČ. A protože předtím ve Varech vedla pionýrský oddíl a práce s dětmi ji naplňovala, nabídku přijala. Asistovala při různých akcích a začala jezdit na tábory. „Hrozně mě to chytlo. Parta dospělých byla úžasná a cítila jsem v ní oporu jako v rodině,“ vzpomíná pedagožka. Proto po maturitě v roce 1992 neváhala, nešla studovat dál a nastoupila rovnou do CVČ, kvůli kterému si dodělala dvouleté pedagogické minimum.

Loni od jejího životního rozhodnutí uplynulo třicet let. „Neměnila bych,“ říká, ale netají chvíle, kdy i ona čelí skeptickým úvahám. Děti se jí jeví jiné než před třiceti lety. Kdysi byly samostatnější, což se projevilo hlavně na táborech pod stanem. To byly šťastné, když měly odpolední klid a mohly si povídat. Dnes jsou i malé děti zvyklé na mobily a ve volnu se neumí samy zabavit. Doba je navíc hektická a nepřeje stárnutí. „Ale pak se probudím, začíná nový den a vůbec ničeho nelituji,“ líčí Ája vítězství optimismu nad pesimismem. A když zase bývá ouvej, posiluje ji vědomí, že děti, které s ní kdysi jezdily na tábory, jí předávají své děti. Tento koloběh ji posiluje. „Je moc hezké, že se ke mně hlásí už dvě generace. Mám dobrý pocit, že jsem něco někomu mohla předat,“ dodává.

Středisko volného času (SVČ) je sice školským zařízením, ale děti do něj chodí dobrovolně, na rozdíl od základní školy, kam chodit musejí. SVČ rozvíjí jejich zájmy, ve kterých se chtějí zlepšit a tomu také odpovídá atmosféra. „Jsme tu na kamarádské úrovni. S dětmi si tykáme a jsme parta, kde se všechno učí zábavnější formou. To se mi na tom líbí,“ říká Ája.

Letos má ve svých odpoledních kroužcích kolem osmdesáti dětí, z toho zhruba třicet na kroužku vaření s názvem Kluci a holky v akci. Vařit je učí ve třech skupinách po deseti a v kuchyni, která pošla loni kompletní modernizací. Sama si vyhledává a tiskne takové recepty, aby se do práce zapojilo najednou co nejvíc dětí. Ty si pak pod jejím vedením vyzkoušené recepty lepí do deníčků a na konci roku má každý svou kuchařku i s poznámkami. Teď už vědí, jak udělat třeba polévky, bramborový salát, řízky, koláčky z taveňáku, langoše jednohubky nebo perníčky. „Na kroužek chodí hlavně holky, ale mám i pár kluků a ti jsou hodně šikovní,“ upozorňuje Ája, která nakupuje potraviny z příspěvku od rodičů. V době zdražování musí suroviny pečlivě vybírat a využívat akce. „Když Hera stojí čtyřicet korun, hledám levnější alternativu. U trvanlivých potravin kupuji za výhodnou cenu větší balení a zatím finančně vyjdu. Faktem ale je, že nakupování pro třicet dětí je na kroužku asi to nejtěžší,“ připouští. Co s dětmi uvaří, odnesou si domů nebo to v SVČ sní. Největší odměnou pro Áju je, když nějaké dítě oznámí, že podle receptu v deníčku doma uvařilo nebo napeklo. V kroužku se učí vše od začátku, protože některé nikdy nedržely v ruce například škrabku na brambory.

Kromě vaření má Ája kroužek pohybových a míčových her, kde jsou bonusem trampolíny, které děti milují. „Není to jen o skákání, ale zkoušíme různé sestavy do hudby,“ vysvětluje vedoucí, která zajišťuje i střelecký kroužek s nácvikem střelby ze vzduchovek a luků a dále kroužek air hokeje, se kterým sbírá ocenění. Se svým družstvem jezdí na turnaje a aby šla dětem příkladem, tak také závodně hraje. V ženské kategorii je v air hokeji mistryní ČR a Evropy. K tomuto sportu se dostala náhodou, když ještě v CVČ zkoušela s dětmi stolní hokej a později přidala kroužek šprtce, díky němuž viděla na turnaji v Brně air hokejové stoly. S kolegou Hasilem se tenkrát shodli, že je to zajímavý sport a podařilo se jim v Mostě vybudovat základnu, která se při SVČ dál rozvíjí. K Áje chodí na kroužek air hokeje i studenti, kteří začínali jako žáci a teď hrají za juniory. SVČ pořádalo i republikový šampionát, protože stolů na air hokej v ČR moc není. „Je to akční hra, ale není o mlácení do puku. Musíte přemýšlet, jaký úhel zvolit, abyste protihráči dali gól,“ tvrdí Ája.

Je vděčná za to, že to, co ji baví, může dělat s dětmi na kroužcích. Svou práci považuje za velmi kreativní. Když přijde do zaměstnání, nikdy nedělá totéž co včera. Za vším je ale dopolední příprava, nutná administrativa a mnohdy práce o víkendech a prázdninách. Díky nevšední práci poznala také v různých ročních obdobích spoustu hezkých míst v ČR a cizině, kam se jezdilo s dětmi například k moři na ozdravné pobyty nebo na hory za lyžařskými kurzy. „Vlastně obohatilo i mě,“ přemýšlí nahlas Ája o svém povolání.