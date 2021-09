Základní mzda řidičů v MHD na Mostecku byla dlouho nejnižší v regionu. Letos v červnu to bylo 21 200 korun bez prémií, nočního příplatku, přesčasů a víkendů. Štembera připomněl, že podnik nemohl dlouhodobě přilepšovat řidičům podle celostátního růstu minimální mzdy, a proto požádal akcionáře o příspěvek. Po rozhodnutí o navýšení mezd se začali hlásit zájemci o práci. „V současné chvíli je ten stav poněkud optimističtější,“ komentoval Štembera cestu z krize.

Předseda představenstva dopravního podniku a zastupitel Sáša Štembera (ProMost) připustil, že situace byla kritická, ale nesouhlasil s tvrzením, že dopravce nepříznivý vývoj podcenil. „Snažili jsme se to řešit. Ale bohužel, řidiči nejsou v celé republice. Je známo, že v dopravních podnicích schází pět tisíc řidičů,“ řekl předseda představenstva. Podle něj ještě před dvěma lety na tom byl Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova tak dobře, že poskytl několik řidičů Liberci, kde byla krize. Jinde kvůli ní omezují dopravní obslužnost.

Podle opozičního zastupitele Jana Hrubeše (Piráti a Zelení pro Most) byly letní výpadky značné a celkem nevyjelo přes 600 autobusových spojů. „Bylo to krajně nepříjemné,“ sdělil zastupitel. Kritizoval i nízkou informovanost o dočasně zrušených spojích. „V den, kdy se slavilo 120. výročí výročí MHD na Mostecku a jízdné bylo zdarma, nevyjela polovina spojů linky 20,“ dodal.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova se vrátil do běžného provozního režimu. Dopravce se v létě potýkal s vážným nedostatkem řidičů autobusů. Kvůli tomu nemohla jezdit řada spojů. „Situace je nyní stabilizovaná. Uvnitř podniku byla přijata opatření, aby se podobný stav neopakoval,“ oznámil v úterý 21. září na zasedání městského zastupitelstva primátor Jan Paparega (ProMost).

