„Přemýšlím už od středy, protože jsem měla volno, kde vlastně v Mostě vystoupím,“ svěřuje se Litvínovanka, která se chce vyhnout Stovce, kde občas padá z oken smetí na chodník. Dřív, když mohla přijet tramvají, vystoupila na zastávce mezi Stovkou a zimním stadionem a okraj chudinské čtvrti rychle obešla podchodem. Raději však jezdila trojkou a nechala si zastavit přímo na Chomutovské, takže nemusela podchodem, ani kolem domů, a po samostatné cestě rovnou zamířila k obchodnímu centru. „Teď to mám dál, protože autobus na Chomutovské nezastavuje,“ říká Mirka. Autobus jí zastaví buď u zimního stadionu, nebo na třídě Budovatelů za blokem 100, takže Stovku nemůže minout. „Musím to nějak vychytat, hlavně večer, protože na podzim už bude brzo tma. I v práci jsme se o tom bavili. Doufám, že mě budou pouštět dřív,“ uvažuje nahlas cestující.

Naopak 68letou Natašu z Mostu, která jela autobusem v opačném směru, od konečné tramvaje u mosteckého dopravního podniku do Litvínova, výluka vůbec nezneklidnila. „Nemám s tím problém, protože předtím se v Záluží stejně přestupovalo z tramvaje do autobusu. Teď alespoň jedu do Litvínova přímo. Ale tramvají až k Citadele to bude samozřejmě pohodlnější,“ tvrdí seniorka. Podle ní je tramvaj lepší než autobus. „Tramvaj je nenahraditelná, to je bez pochyb. Když do ní nastoupím s nákupem, připadám si taková jistější. Je prostornější a cítím se v ní líp. Ale chápu, že teď nejezdí, protože se musí opravit trať,“ dodává Mostečanka při čekání na autobus.

Cesta bez omezení

Reportér Deníku jel v pátek 2. září autobusem z Mostu do Litvínova a zpět a cesta uběhla hladce a bez komplikací. Autobus otevírá všechny dveře a většinou zastavuje blízko kolejí. Na zastávkách tramvají jsou mapky s vyznačením místa, kde přesně mají cestující čekat na autobus.

„Nijak mě to neomezilo, i když tramvaj je rychlejší a komfortnější,“ říká 20letý Kevin, který jel z konečné v Mostě až na konečnou v Litvínově. Náhradní autobusovou zastávku prý našel snadno. Je fandou MHD už od dětství, takže se v ní rychle orientuje a vyzná. „Rád bych jednou viděl na Mostecku trolejbusy. Vyrůstal jsem v Ústí nad Labem, kde trolejbusy jezdí, ale tady byly jen třináct let,“ uvedl. Trolejbusy pomáhaly na Litvínovsku v letech 1946 až 1959, kdy zajišťovaly spojení mezi Litvínovem a chemičkou v Záluží. Z provozu je vyřadila nově budovaná rychlodráha, která se nyní právě v tomto úseku rekonstruuje.

Sociální problémy jsou opět tématem voleb v Mostě. Což takhle lavičky?

Výluka na tramvajových linkách 1,3, 4 a 40 je plánována do letošního prosince. O přesném datu ukončení omezení bude Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova cestující včas informovat. Od zahájení rekonstrukce trati loni na jaře pendlovaly tramvaje jen mezi chemičkou a Mostem a mezi Litvínovem a chemičkou jezdily autobusy. Ty teď pokrývají všechna tarifní pásma. „Výluka v celé trase je pro cestující jednodušší v tom, že nemusí docházet k přesunu cestujících z autobusů do tramvají,“ sdělil mluvčí podniku Jiří Holý. Výjimkou je výhradně mostecká tramvajová linka 2, která ve městě zůstává v provozu na celém úseku Velebudice – nádraží.

Autobusy musejí mezi Mostem a Litvínovem jezdit po silnicí I/27, která je důležitou tepnou i pro kamiony. V sedmikilometrovém úseku Most – Litvínov se má tato velmi vytížená silnice rozšířit na čtyřpruh, aby se zlepšila plynulost a bezpečnost provozu. Úpravy by měly začít v roce 2026 a trvat dva roky.