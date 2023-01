Rovněž na Šibeníku mají lampy i v zimě nadále svítit, protože největší park leží mezi panelákovými sídlišti a lidi přes něj v noci pendlují. Nezhasne ani městský hrad Hněvín, který září do krajiny díky velmi úsporným LED světlům s možností regulace intenzity a volby barev. „Hněvín je naše dominanta a byla by škoda, kdyby nebyla osvětlena,“ řekl primátor.

Místo rozsáhlejšího omezování svícení bude Most investovat do alternativních zdrojů energie. Zastupitelstvo schválilo uvolnění až 49 milionů korun na letošní instalaci fotovoltaických elektráren na objektech města. Jedná se o zimní stadion, sportovní halu a aquadrom a diskutuje se o dalších budovách, kde by s financováním pomohl stát. Slunce k výrobě proudu má využívat i městský hotel Cascade.

„Teď se dokončují energetické audity na všech městských budovách. Chceme vytipovat objekty, kde bychom mohli realizovat další energeticky úsporná opatření, a případně je podpořit dotačně,“ potvrdila radní pro oblast dotací Jana Falterová Zudová (ANO).

Úspora na dodávkách elektřiny až do výše 60 procent se očekává po výměně žárovek a zářivek v budově magistrátu, kde už převládají LED a kde se v tomto roce bude rekonstruovat osvětlení kanceláří ve 2. patře. Ušetří i městské Divadlo rozmanitostí, kde se za několik milionů korun připravuje kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

Tendr za 100 milionů

Pro udržení 7 330 lamp v ulicích je důležitá aktuální soutěž. Město v úterý 17. ledna vyhlásilo zakázku na pětileté provozování, správu a údržbu veřejného osvětlení napájeného z víc než 70 rozváděčů. Vítěz by měl převzít celou soustavu 1. dubna od městských technických služeb.

Dlouho připravovaný tendr za víc než 100 milionů korun nezahrnuje dodávku elektřiny a ani postupnou modernizaci osvětlení, kterou si město udělá zvlášť. Už loni zahájilo instalaci LED v okolí křižovatky u Prioru a další etapy budou následovat na jiných místech. Letos je na to v rozpočtu 15 milionů korun. „Chceme postupovat rychle, abychom co nejdříve šetřili na elektrické energii,“ sdělil primátor. Následovat má výměna zastaralého kabelové vedení, aby nedocházelo k výpadkům osvětlení a bylo možné zavést chytré technologie regulující tok světla podle aktuální místní situace a pohybu.

Veřejné osvětlení se má dokonce rozšiřovat, letos například na Beneditku, za blokem 26 v ulici J. V. Sládka, v parku pod nemocnicí, v ulici Vtelenská či u přesunutého děkanského kostela.

Město vypnulo dřív vánoční osvětlení

Město Litvínov chce letos dílčím projektem vyřešit alternativní zdroj energie pro budoucí plaveckou halu u Koldomu. „Odborníkům jsme dali volnou ruku. Nabízí se fotovoltaická elektrárna na střeše, ale nebráníme se ani dalším opatřením, třeba tepelným čerpadlům,“ řekla starostka Kamila Bláhová (ANO). Cílem je snížit provozní výdaje, což se může týkat i sportovní haly, zimního stadionu a dalších městských budov.

Podle místostarostky Květuše Hellmichové (SNK ED) se k přechodu na zelenou energetiku budou připravovat i školy. Analýzy řeknou, kde budou třeba solární panely výhodné. Samospráva by uvítala přijetí zákona o komunitní energetice, aby město mohlo vlastní elektřinu snadněji vyrábět a distribuovat. Například základní školy, které jsou v létě zavřené, by mohly nespotřebovaný proud dodávat otevřeným školkám. „Bylo by fajn, pokud by to takhle šlo,“ uvedla místostarostka.

Zatímco někteří lidé na litvínovské radnici pracují na inovacích, další posuzují úspory z případného omezení svícení v ulicích. Úředníci nedávno předložili radním materiál, v němž doporučují na některých místech vypnout v určitý čas lampy. Politici ale návrh z programu schůze stáhli kvůli doplnění o stanoviska dalších subjektů. „Ten materiál jsme vrátili k dopracování a upřesnění a pak se tím budeme znovu zabývat. Uvědomujeme si, že je to citlivé téma,“ sdělila starostka.

V Litvínově proto lampy svítí stále jako dřív. Jediným venkovním úsporným opatřením, kterého si obyvatelé mohli v novém roce všimnout, je vypnutí vánočního osvětlení 2. ledna, ne 6. ledna, jak se původně plánovalo. Co se týče interiérů, šetření se dotklo městského zámku, kde jsou do 30. dubna zavřené výstavy.