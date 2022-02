Litvínované starší 15 let a místní organizace mohli navrhovat různé investiční projekty od 1. do 31. ledna. Přípustné byly například nákupy mobiliáře, rekonstrukce prostranství, modernizace vybavení budov či jiné zhodnocení majetku města. Hodnota jednoho návrhu mohla být v rozmezí 40 tisíc až jednoho milionu korun.

V úterý 1. února začala radnice prověřovat, zda lze zaevidované nápady realizovat podle schválených pravidel. Veřejné hlasování o návrzích splňujících podmínky začne přes komunikační aplikaci Mobilní rozhlas 11. března a skončí 13. dubna. Výsledky radnice zveřejní 18. dubna, kdy začne realizace vítězných projektů. Radnice na ně vyčlení celkem jeden milion korun.

Podle předběžné kontroly některé projekty pravidlům nevyhoví a do hlasování nepostoupí. Pokud ale budou přínosné, město je může zařadit do svého zásobníku investičních projektů.

Most spustil třetí ročník

Zatímco v Litvínově přijímání návrhů skončilo, v Mostě v úterý 1. února teprve začalo. Mostecký participativní rozpočet se koná už třetím rokem a opět nese Hejbni Mostem!. Na realizaci projektů v roce 2022 je v rozpočtu města 2,5 milionu korun, z toho půl milionu je vyčleněno na nápady seniorů žijících v domovech či penzionech Městské správy sociálních služeb Most. Důvodem je loňský velký zájem o tuto akci mezi starší generací. „Ostatní podmínky pro podávání návrhu zůstávají beze změny,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Uzávěrka přijímání návrhů je 31. března. Komise pak všechny zkontroluje, v květnu bude hlasování a v červnu vyhlášení vítězů. Také město Most využije aplikaci Mobilní rozhlas.

Každý Mostečan starší 15 let může přihlásit do soutěže i víc návrhů. Limitem je pouze jejich hodnota, u seniorů do půl milionu a u ostatních do jednoho milionu korun. Podmínkou také je, aby se projekt dal realizovat na pozemku či v objektu, který patří městu. Jinak podnět nepostoupí do hlasování.

K účasti slouží web hejbnimostem.cz, kde je třeba vyplnit kontaktní údaje, odhadovanou výši rozpočtu projektu, místo realizace a záměr zdůvodnit. Lidem bez internetu pomůže na radnici vyplnit formulář koordinátor projektu.

V roce 2020 mostecká radnice přijala 44 návrhů, z toho 23 šlo do hlasování. Uspělo zastínění pískovišť ve školkách, dětské atrakce ve Vtelně a stezka pro chůzi naboso na Resslu. Loni lidé poslali 28 projektů a 22 z nich soutěžilo. Nejvíc hlasů obdrželo rozšíření hřišť na plážový volejbal na Benediktu, interaktivní tabule do domova pro seniory Astra a altán s lavicemi v penzionu Ke Koupališti.

Fotografie autorů úspěšných návrhů jsou nyní na pouličních plakátech propagujících letošní participační rozpočet. „Když jsem to dokázal/dokázala já, pro ne ty?“ hlásají slogany kampaně.

Participativní rozpočet

Je to způsob, jak obce a města umožňují zapojování obyvatel do rozdělování peněz ze svých rozpočtů. Zastupitelstvo vyčlení zvláštní sumu na rozvoj a obyvatelé pak navrhnou a rozhodnou, do čeho se bude investovat. Orgány místní samosprávy zodpovídají za organizaci, dodržování podmínek a realizaci projektů. Participativní rozpočet má řada měst, například Děčín, Chomutov či Ústí nad Labem.