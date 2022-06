Město Most se začalo zabývat novým druhem dopravy. Jde o kabinkovou lanovku, která by propojila rekreační areál u jezera Most se sousedním vrchem Hněvín, kde je hrad.

„Vážně o tom uvažujeme. V tomto roce budeme chtít zadat studii proveditelnosti. Ta nám odpoví na otázku, zda je lanovka reálný záměr. Pokud ano, budeme hledat zdroje financování,“ sdělil Deníku náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj je lanovka důležitá z hlediska rozvoje cestovního ruchu i zatraktivnění celého města a je také v souladu s vizí, která počítá s výstavbou obytné čtvrti u jezera a rozšířením rekreačního zázemí. Přibližné náklady na lanovou dráhu vzejdou ze studie. Podle náměstka nebudou malé, ale studii je třeba udělat. „Dokud nezjistíme, jestli je výstavba lanovky technicky možná a ekonomicky zvládnutelná, debata o tomto druhu dopravy v Mostě by nikdy neskončila,“ dodal Hrvol.

Vrchol strmého Hněvína leží v nadmořské výšce 407 metrů nad mořem a už v minulosti lákal patrioty k vybudování lanovky. Poprvé s touto myšlenkou přišel místní německý Spolek přátel Zámecké hory, který v roce 1896 prosadil romantizující obnovu hradu zbouraného v 17. století měšťany. Neuskutečněný záměr spolku postavit lanovku je z roku 1912. Výchozí stanice měla být u obchodu Konrad ve starém Mostě.

Po druhé světové válce chtěli mít v již novém Mostě lanovku komunisté. Počítal s ní záměr z roku 1964, kdy se uvažovalo o rekonstrukci hradu. I z této vize sešlo, protože přednost dostala občanská vybavenost v panelákové zástavbě nahrazující byty v likvidovaném starém městě. Po jeho zbourání kvůli těžbě uhlí ztratil původní záměr zřídit lanovku Hněvín – Starý Most smysl a prioritou se stala rekultivace krajiny poškozené dolováním.

O lanovce se znovu začalo mluvit před dvaceti lety, kdy se chystal projekt na výstavbu zábavního centra Western park v lokalitě Vrbenský u Mostu. Komplex měl zabrat 74 hektarů a lanovka měla park spojit s hradem a překlenout tím jezero Matylda. Western park za 64 milionů tehdy schválila vládní meziresortní komise. Peníze na úpravu terénu měl poskytnout stát z takzvaných 15 miliard na obnovu krajiny poškozené těžbou uhlí. I tento plán však zůstal v šuplíku.

V roce 2010 se návrh na zřízení lanovky objevil v mezinárodním projektu Cobraman, který se zabýval regenerací bývalých průmyslových oblastí ve střední Evropě. „Prověřit vhodnost, možnosti a ekonomickou únosnost námětu vybudování lanovky z vrchu Hněvín do rekreačního prostoru jezera Most,“ píše se v dokumentaci projektu.

Lanovku pak doporučili i studenti architektury a dosud je také součástí nezávislé urbanistické vize Nadechnutí Mostu od mladého autorského týmu Jiří Kočí, Vít Hybner a Václav Vyora, kteří nástupní stanici umístili do nového dopravního terminálu u Stovky, kam by přesunuli vlakové nádraží.

Litvínov nechce být pozadu

O lanovce se začíná mluvit také v Litvínově. Ověřit možnost výstavby prosazuje místostarosta Karel Rosenbaum, spoluautor nápadu, který ještě není součástí žádné schválené rozvojové strategie. Jedná se o lanovku od nádraží v Louce u Litvínova do Dlouhé Louky v Krušných horách, s mezistanici u litvínovského Koldomu. Už o tom jednala pracovní skupina. „Cílem je dostat turisty ekologicky do hor a ulevit Dlouhé Louce s parkováním,“ řekl místostarosta.

Původně se prý uvažovalo o trase Loučky – Dlouhá Louka, ale z další diskuze vyplynulo, že by bylo vhodnější spodní stanici lanovky umístit ke zmodernizovanému železničnímu koridoru Litvínov – Teplice, který je v rámci celého regionu pro turisty dostupnější a navazuje na něj i cyklotrasa od Mostu a jeho jezera.

Podle místostarosty návrh zapadá do konceptu revitalizace Mostecka po těžbě uhlí a posiluje dopravní integraci v oblasti Most – Litvínov – Krušné hory, protože doplňuje snahu přesunout spodní litvínovské nádraží do horního a udělat zastávku vlaků u Podkrušnohorského technického muzea. „Do budoucna by to celé dávalo smysl,“ uvedl Rosenbaum. Doufá, že Ústecký kraj pomůže se studií proveditelnosti, která ověří reálnost nápadu. Podle místostarosty by případnou výstavbu lanovky, která by vedla katastry několika obcí, Litvínov neplatil, ale hledal by se investor.

V okrese Most je nyní jedna lanovka. Čtyřsedačkové zařízení vozí návštěvníky v krušnohorském Sportovním areálu Klíny.