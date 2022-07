Důležitý most bude hlídat několik kamer, které pořídí městská policie. Pod dohledem mají být i plochy pod mostem, kde je parkoviště. Sledovací systém se nezaměří jen na sprejery, ale i na celkovou bezpečnost v oblasti. Po půl roce se vyhodnotí, zda bude monitorování pokračovat, nebo se kamery přesunou na jiná místa ve městě. Radní také rozhodli, že legálními plochami pro graffiti nadále zůstanou zdi u základní školy v Janově a v ulici Přátelství na stejném sídlišti. Jako náhradu za most v ulici Mezibořská určili politici plochu na jiném místě, kde se tvůrci graffiti nemusejí bát pokuty. „Nově mohou využít sto třicet metrů dlouhý plechový plot u sběrného dvora,“ informoval nedávno místostarosta Karel Rosenbaum.

Jenže graffitová komunita se změnami nesouhlasí. Vadí jí, že radnice nepovolila street art na novém mostě a že jako alternativu vybrala kovový plot u technických služeb. „Vlnitý plech se pro graffiti nehodí. Je to, jako když máte malovat na zmuchlaný papír,“ řekl Filip Ungr, který koncem června vystoupil v diskusi občanů na zasedání litvínovského zastupitelstva, kde byl mluvčím umělců zaměřených na veřejný prostor. Podle Ungra přichází město o příležitost mít na mostě kvalitní graffiti. Zároveň navrhl jednorázovou akci, při které by vznikl hodnotný street art. „To místo by se celkově zatraktivnilo,“ dodal. Pokud to nebude možné, doporučil alespoň výběr jiné plochy než vlnitého plotu.

Podle vedení města se s graffiti na novém mostě předem nepočítalo, protože je sám o sobě kvalitní konstrukcí, která zlepšila veřejný prostor. Most se navíc lidem líbí. „Je rozhodně lepší než ten starý. Sprejeři by tu být neměli. Jestli tu budou kamery, jedině dobře,“ řekla jedna z kolemjdoucích žen, která si při chůzi mezi čistými sloupy prohlížela mostovku. „Sprejery to určitě láká, a i když tu budou kamery, stejně sem někdo něco načmárá,“ sdělil další Litvínovan.

Zastupitel Petr Globočník podporuje snahy graffiti komunity mít vhodné plochy pro street art. „Litvínov není městem, který má kvalitní veřejný prostor a ani uměleckých objektů tu není moc,“ řekl. Podle něj by radnice měla navázat kontakty se zástupci žánru street art a případně vymyslet koncepci postupného zatraktivňování různých částí Litvínova.

Radní Roman Ziegler ocenil, že tvůrci graffiti přednesli svůj názor zastupitelstvu a doporučil, aby přišli s návrhem, kde a jak by chtěli v Litvínově působit. Velitel městské policie Martin Klika upozornil, že graffiti zdobí malý zimní stadion a další místa by se ještě našla. „Napadá mě opěrná zeď mezi horním a dolním zimákem, která se nedávno opravovala,“ uvedl.

Případná komunikace mezi umělci a radnicí bude mít své limity. Město ze zákazu maleb na novém mostě zřejmě nesleví a je tu i další omezení. Radnice vlastní jen omezené množství ploch a nemůže jednat za soukromé vlastníky. Někteří řidiči navíc upozorňují, že větším problémem než ochrana nového mostu před graffiti je snížená orientace při parkování mezi sloupy. „Pod mostem je všechno šedivé. Sloupy i obrubníky splývají, což komplikuje třeba couvání. Lidi, co mají starší auta bez elektroniky, parkují dál od obrubníků, protože je hůř vidí,“ řekl jeden z řidičů, který prý už viděl i náraz auta do sloupu.