„Potřebujeme zmodernizovat dva kamerové body,“ uvedl velitel litvínovských strážníků Zdeněk Urban s tím, že se jedná o lokality v Mostecké a Tylově ulici. Tyto stávající kamerové body byly pořízeny už v roce 2009 a jsou zastaralé. „Potřebujeme je vyměnit za technologicky pokročilejší kamery s full HD rozlišením, vyměnit switche a UPS se síťovým rozhraním, aby byl zajištěn lepší monitoring,“ doplnil Urban.

Litvínov má celkem tři desítky kamerových bodů ve městě samotném, dalších šest má v Horním Jiřetíně a stejný počet v Meziboří.

Litvínovská radnice bude žádat Ústecký kraj o dotaci na tento projekt. Náklady na výměnu kamer se odhadují na 280 tisíc korun a spoluúčast z městského rozpočtu by měla činit 130 tisíc.

Litvínov bude usilovat o dotace i na další projekty v rámci prevence kriminality. Má na to zpracovaný i pětiletý plán na léta 2020 – 2025. Pro letošní rok chce získat peníze z projektu Společnost a já, který vyhlásilo ministerstvo vnitra. Celkové náklady by byly 100 tisíc korun, přičemž město by se podílelo částkou 31 tisíc. „Získané prostředky využijeme na jednorázové akce, například na příměstský tábor a víkendové pobyty pro děti. Jedná se o úhradu dopravy, ubytování, vstupů a pomůcek,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.

O peníze z dotačního titulu ministerstva vnitra na prevenci kriminality bude žádat i město Most. To se chce ucházet o možnost zrealizovat rozšíření kamerového dohledového systému o tři nové body.

„Jeden chceme umístit k bloku 518 v ulici Borovského a dva na věžové domy U Krymu,“ informoval Mostecký deník ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol a doplnil, že ještě letos do června přibudou z předchozího dotačního titulu dva nové kamerové body, a to na věžák u okružní křižovatky ulic ČSA – SNP a Josefa Skupy. Most má v současnosti 82 kamerových bodů.

Neprůstřelné vesty

Mostečtí strážníci chtějí díky dotaci dosáhnout také na sedmnáct kusů nových neprůstřelných vest pro zásahovou jednotku. „Ty odolají nejen útoku střelnou zbraní, ale i útoku nožem,“ vysvětlil Hrvol.

Na seznamu jsou také další projekty. Například na asistenty prevence kriminality, kurzy sebeobrany pro ženy, děti a seniory nebo pobytový výjezd s kurátory pro děti a mládež. Náklady na všechny zmíněné projekty činí zhruba pět milionů korun.